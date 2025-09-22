Alfredo Cornejo anunció una nueva inversión en ambulancias.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el llamado a licitación para la compra de ocho nuevas ambulancias de alta complejidad que serán incorporadas al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) , como parte del Plan Provincial de Salud 2024-2030, con una inversión de $1.000 millones .

Se trata de vehículos equipados con respiradores a turbina, videolaringoscopios, electrocardiógrafos, equipos de trauma, botiquines completos, cardiodesfibriladores, oxígeno central, camillas para pacientes de hasta 250 kg, sensores de vientos laterales y un kit completo de atención prehospitalaria para adultos y pediátricos.

Corte de cinta Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

"Hoy anunciamos el llamado a licitación para la compra de 8 nuevas ambulancias UTI que fortalecerán el Servicio de Emergencias Coordinado. Invertiremos $1.000 millones financiado en gran parte con lo que recuperamos gracias al Reforsal", indicó el Gobernador en las redes sociales.

El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud fue creado por el Gobierno de Mendoza con el objetivo de recuperar fondos para la salud pública a través del cobro de los servicios prestados en el sistema público a afiliados de obras sociales y prepagas y a extranjeros no residentes.

Hoy anunciamos el llamado a licitación para la compra de 8 nuevas ambulancias UTI que fortalecerán el Servicio de Emergencias Coordinado. Invertiremos $1.000 millones financiado en gran parte con lo que recuperamos gracias al REFORSAL. Este ente, que impulsamos y logramos… pic.twitter.com/QQfiBobZys

"Este ente, que impulsamos y logramos sancionar por unanimidad el año pasado dentro del Plan Provincial de Salud 2024-2030, está cumpliendo su objetivo de cobrarle a las obras sociales y prepagas lo que corresponde y reinvertir cada peso en el sistema público", señaló Cornejo.

"Con esos fondos estamos mejorando hospitales, centros de salud y el servicio de emergencia. Más insumos, más equipamiento y mejores prestaciones para los mendocinos. Así funciona la planificación y la gestión responsable, con resultados concretos para que la salud pública de Mendoza sea cada día más sólida", añadió.

Las nuevas ambulancias anunciadas por Alfredo Cornejo

En agosto pasado, Cornejo presentó doce nuevas ambulancias UTI en Casa de Gobierno. Las ambulancias se pueden identificar por los colores amarillo, rojo y azul, dado que cumplen con las normativas internacionales para lograr su visualización desde tierra y aire.

A su vez, cuentan con un sistema de seguridad de frenos en caso de que detecten un objeto que interrumpe su circulación tanto de frente, como en reversa. Con estas herramientas, se espera mejorar la geolocalización, reducir los tiempos de respuesta y utilizar la telemedicina para brindar apoyo en situaciones de emergencia.