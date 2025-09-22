Irrigación invirtió más de $3.800 millones en maquinaria y vehículos

El Departamento General de Irrigación adquirió 8 máquinas, 3 camiones, un tractor y 16 camionetas.

El Departamento General de Irrigación presentó una nueva flota de maquinaria y vehículos con una inversión que superó los $3.800 millones , financiados íntegramente con recursos propios. “En los últimos ocho años, cada dos años hacemos fuertes inversiones en máquinas y vehículos , porque es fundamental para poder mantener un buen servicio en todo el territorio provincial”, explicó el superintendente Sergio Marinelli.

El gobernador Alfredo Cornejo y el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli , presentaron este lunes en la explanada de la Casa de Gobierno la nueva flota de maquinarias y vehículos del Departamento General de Irrigación.

Se trata de una excavadora hidráulica sobre orugas de 21,5 a 25 toneladas, una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 toneladas, 3 retroexcavadoras cargadoras frontales 4×4 con brazo extensible, una retroexcavadora 4×4 con brazo estándar, una retroexcavadora 4×4 con brazo extensible y balde tipo almeja, una topadora sobre orugas de 37,5 toneladas, con hoja semi universal y escarificador, un camión tractor 6×4 (mínimo 450 CV), 2 camiones adicionales, un tractor 6×4 (mínimo 300 HP), 3 carrocerías volcadoras traseras (15 a 18 m³), un tractor agrícola 80 HP, 4WD con cabina y 16 camionetas utilitarias.

La compra incluyó 8 máquinas viales, 3 camiones, 1 tractor y 16 camionetas , que se distribuirán en distintas cuencas y asociaciones de regantes. La inversión fue de $3.895.543.835.

El Gobierno presentó nuevo equipamiento para Irrigación Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Entre ellas figuran zonas estratégicas del Río Mendoza, la tercera zona de Corralitos, y sectores de San Carlos y Tunuyán, donde la demanda de maquinaria es clave para la limpieza permanente de grandes cauces.

El superintendente indicó que las asociaciones de regantes recibirán equipos específicos, como retroexcavadoras y excavadoras, que quedarán bajo administración local para garantizar su uso inmediato en tareas de mantenimiento. “Son zonas con canales alineales que requieren máquinas en buenas condiciones y disponibles de manera permanente”, subrayó.

Se trata de la cuarta compra de maquinaria y la quinta de camionetas de Irrigación en la actual gestión. «Invertimos para garantizar un servicio eficiente en todo el territorio provincial”, señaló el superintendente de Irrigación.

El monto total invertido fue de $3.245.757.835 para maquinaria pesada, y $650 millones para las camionetas. “Compramos con fondos propios y logramos un ahorro de $650 millones respecto al presupuesto oficial”, remarcó Marinelli.

Distribución

Las máquinas serán entregadas en comodato a distintas asociaciones de regantes, de acuerdo a las necesidades técnicas, operativas y presupuestarias de cada zona.

“Las asociaciones organizadas que prestan servicio a los usuarios serán responsables del manejo. Evaluamos dónde cada máquina puede tener mayor impacto”, explicó Marinelli.

Entre los destinos previstos, se encuentran zonas clave del sistema de riego como Río Mendoza, Corralitos, San Carlos, Tupungato y General Alvear.