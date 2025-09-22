elecciones 2025

La Corte analiza el planteo del Partido Justicialista y se demora la oficialización de boletas en Godoy Cruz

La Corte debe resolver una cautelar del Partido Justicialista. Pidió opinión a Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno. Mientras tanto, se retrasa la oficialización de boletas.

 Por Cecilia Zabala

La Junta Electoral de Mendoza aguarda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, luego de que el Partido Justicialista presentara una medida cautelar a raíz del rechazo de la candidatura del actual concejal Martín González para una nueva reelección en Godoy Cruz. Esta decisión se da en el marco de una controversia legal sobre los límites a la reelección que introdujo la provincia y retrasa la oficialización de las boletas en el departamento.

La Suprema Corte recibió el planteo de la medida cautelar en paralelo a un planteo de inconstitucionalidad de la norma que le impediría a González volverse a presentar en estas elecciones 2025 como candidato a concejal de Godoy Cruz.

A partir de esto, el máximo tribunal corrió vista a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría de Gobierno para conocer sus posturas al respecto y de ahí tomar una decisión respecto a la cautelar, que debería resolverse en los próximos días, atento a que el 26 octubre son las elecciones.

Concejal Martín González, Godoy Cruz.
El Partido Justicialista espera definiciones sobre la candidatura del concejal Martín González en Godoy Cruz.

El Partido Justicialista espera definiciones sobre la candidatura del concejal Martín González en Godoy Cruz.

Por eso, el partido solicitó una medida cautelar para que se suspenda el efecto del rechazo mientras se resuelve el fondo.

Dependiendo de lo que decida la Corte, podría mantenerse la candidatura de González hasta la instancia definitiva, o bien ser reemplazado si el rechazo es confirmado.

Esta incertidumbre retrasa la oficialización de las boletas para las elecciones de concejal de Godoy Cruz de 2025, que deberían darse a conocer en las próximas horas, junto con las otras boletas.

Cabe aclarar que en estos días se oficializarán las boletas únicas para las elecciones provinciales y de 12 de los 18 departamentos que elegirán concejales de forma concurrrente (entre ellos Godoy Cruz). Mientras que la nacional ya fue oficializada.

¿Por qué fue rechazada la candidatura de Martín González?

En 2024, la Legislatura sancionó la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 9.573), que modificó el artículo 44 para limitar los mandatos consecutivos de concejales: quienes ya hayan sido reelectos una vez, no podrían repetir para un tercer período de manera inmediata. Martín González fue elegido en 2017 y reelecto en 2021, por lo que la Junta Electoral interpretó que no cumple los requisitos para volver a postularse sin cumplir un periodo fuera del cargo.

Sin embargo, el PJ alega que esta norma no debería aplicarse retroactivamente, porque al momento de sus primeras elecciones no existía tal límite. Argumentan que aplicar la ley ahora equivaldría a cambiar las reglas de juego en medio del mandato y violaría principios constitucionales como el de seguridad jurídica.

De hecho, intendentes del PJ (Roberto Righi de Lavalle, Jorge Giménez de San Martín, Martín Aveiro de Tunuyán) y Emir Félix de San Rafael) atravesaron un proceso similar en 2023, cuando la Suprema Corte confirmó la vigencia de la ley que limita las reelecciones a un solo período consecutivo. Esos jefes comunales que buscaban un tercer mandato debieron bajarse de la competencia, y en muchos departamentos se habilitó el recambio de nombres en el poder local.

Esa definición judicial es la que ahora el Partido Justicialista toma como antecedente, pero reclama que no se aplique del mismo modo a los concejales porque —sostienen— se trataría de una aplicación retroactiva de la norma.

Caso similar en Junín

La Junta Electoral rechazó también la candidatura de María Lourdes Sosa a concejal de Junín. Ella ya ocupa una banca por el PJ, para la que fue elegida en 2017 y reelecta en 2021.

Sin embargo, frente al freno de la Junta Electoral, desistió y se bajó de la candidatura.

elecciones 2025

Por Cecilia Zabala
