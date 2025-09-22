Viaje a Estados Unidos

Javier Milei se ilusiona con lograr fondos tras el guiño de un funcionario de Donald Trump

El presidente Javier Milei agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

Javier Milei se ilusiona con lograr un acuerdo por los fondos en Estados Unidos tras el guiño de un funcionario de Donald Trump.

Javier Milei se ilusiona con lograr un acuerdo por los fondos en Estados Unidos tras el guiño de un funcionario de Donald Trump.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei envió un “enorme agradecimiento” a su par de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”. El mandatario espera reunirse con los norteamericanos el próximo martes para intentar conseguir un respaldo que le permita acceder a fondos internacionales.

Bessent afirmó este lunes, a través de la red social X, que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina, y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

Además, sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro, y dijo que “Argentina volverá a ser grande”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970107351912075454&partner=&hide_thread=false

El agradecimiento de Javier Milei

Ante esto, Milei, por la misma vía, respondió: “Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, escribió este lunes el mandatario a través de la red social X.

“Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. Viva la libertad carajo!!!”, añadió.

Milei se reunirá con el FMI pero también con Bessent, quien tiene en sus manos la habilitación del Fondo de Estabilización Cambiaria para la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970112820923547924&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a los agradecimientos. "Gracias, secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente", escribió el funcionario.

Qué espera lograr Milei en Estados Unidos

Milei y Caputo viajarán a Estados Unidos para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con Donald Trump este martes, mientras los mercados financieros locales siguen de cerca cada movimiento oficial.

La Argentina iniciará conversaciones formales para conseguir un respaldo especial del gobierno de Trump, clave para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año por USD 8.500 millones. El país también busca acceder a un fondo de emergencia destinado a naciones en crisis coyuntural.

Además del vínculo con Washington, trascendió que ya se abrieron canales de diálogo con inversores de Wall Street, quienes estarían dispuestos a prestar financiamiento adicional, aunque bajo condiciones estrictas. Estas gestiones apuntan a reforzar las reservas y dar certidumbre a los mercados.

