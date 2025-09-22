El detalle completo

Federico Chiapetta a Aconcagua Radio: "El Malvinas es un orgullo para Mendoza, pero cuesta $32 millones al mes"

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, habló en la citada Aconcagua radio y habló de varios temas de interés. Mirá lo que dijo.

El funcionario confirmó en Aconcagua Radio que la Lepra será local en el Malvinas durante la remodelación del Gargantini.

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

El subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza, Federico Chiapetta, dialogó en Hermoso Caos por Aconcagua Radio y abordó varios temas de la agenda deportiva provincial.

Sostuvo cosas acerca del alto costo de mantenimiento del Malvinas Argentinas, la confirmación de Independiente Rivadavia como local en el estadio durante la remodelación del Gargantini, la posibilidad de volver a realizar recitales masivos y el futuro del automovilismo mendocino con la puesta en valor del autódromo Ángel Pena de San Martín.

Todo sobre la nota a Federico Chiapetta

Chiapetta sostuvo que el Malvinas “está impecable”, aunque reconoció que mantenerlo demanda 32 millones de pesos mensuales. “Es un orgullo para la provincia, pero hay que sostenerlo entre todos los mendocinos”, señaló. Además, adelantó que Independiente Rivadavia jugará allí como local en 2026: “Es casi un hecho, la Lepra usará el estadio por un año mientras se remodela el Bautista Gargantini”.

En cuanto a espectáculos, dejó abierta la posibilidad de volver a organizar recitales masivos, pero aclaró que “el campo de juego es la vedette y debe estar impecable”. También se refirió al automovilismo: confirmó que en noviembre regresarán el Turismo Carretera y el Turismo Nacional al autódromo Ángel Pena de San Martín, aunque descartó la construcción de un nuevo escenario por los altos costos.

“Nos encantaría tener un autódromo nuevo, pero es inaccesible por la inversión que requiere. Lo más viable hoy es remodelar y poner en valor lo que ya tenemos”, concluyó.

Escuchá la nota completa de Federico Chiapetta

Por Aconcagua Radio