operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

Una vez más un menor de edad llevó a la escuela un arma, generando un importante revuelo en el establecimiento. Ocurrió en Guaymallén.

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén.&nbsp;

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un menor de 15 años llevó un arma a su escuela, en Guaymallén, generando un importante revuelo en el establecimiento, lo que provocó un gran despliegue policial.

Luego del grave episodio ocurrido en La Paz, cuando una niña de 13 años llevó a la escuela el arma de su padre policía, con la cual disparó varias veces, esta vez ocurrió un hecho similar en la escuela Técnicos Mendocinos, en Guaymallén.

Lee además
El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela
Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

El menor, de quien se reserva su identidad por su edad, llevó a la escuela un aire comprimido, presuntamente, porque era víctima de bullying. Otras versiones indican que el arma sería una réplica, no apta para el disparo.

Fuentes policiales confirmaron el episodio y agregaron que el ETI ya intervino en el caso, para el correspondiente abordaje. En tanto que aclararon que el menor no alcanzó a desenfundar el arma.

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El caso generó un importante despliegue policial y con el correr de los minutos, mientras la noticia se conocía, la mayoría de los padres llegaron al establecimiento a buscar a sus hijos.

“Me enteré que habia pasado algo raro con un alumno en la escuela y vine. No puedo decir si fue un arma o no, pero me vine de inmediato, la prioridad era sacar a mi hijo. Desde que estamos acá no ha pasado nada. Acá ocurre lo que pasa en todos los colegios, alguna pelea, pero no ha pasado nunca algo malo", explicó uno de los padres que llegaron al lugar para buscar a su hijo.

En ese sentido, el menor dio detalles de lo ocurrido: "Nos dijeron que se activó el protocolo porque un chico había traído un arma. No salimos al recreo. Fue un lapso de unos 20 minutos. En esta escuela siempre hay peleas, pero nunca pasó algo así. Nos encerraron en un curso y después de un rato nos dejaron salir", explicó uno de los menores que asiste a la escuela.

Por su parte, una docente del establecimiento explicó: "No sabemos mucho. Estábamos en clase. Nos dijeron que por una cuestión de seguridad no dejáramos salir a los chicos de la escuela. Chico de primer año entró armado, no sacó el arma por lo que tengo entendido. Pero al enterarse un profesor, se activó el protocolo. Vino la policía y todo lo de siempre".

"La escuela es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Es la segunda casa. Acá nos enteramos de muchas cosas, a veces somos psicólogos sin serlos", agregó la profesora.

Temas
Seguí leyendo

Fue a bailar y desvalijaron su casa de Guaymallén: robaron una fortuna

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Matías Contreras capo en la temporada de pista local: ganó la 7ª fecha en Guaymallén

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini Cooper

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Un festival histórico en Guaymallén reunió a las bandas más convocantes de Mendoza

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Mendoza fue sede del ECommerce Go con referentes del comercio electrónico nacional

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Te Puede Interesar

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Por Pablo Segura
El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado
MERCADO CAMBIARIO

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Por Sitio Andino Economía
El funcionario confirmó en Aconcagua Radio que la Lepra será local en el Malvinas durante la remodelación del Gargantini.
El detalle completo

Federico Chiapetta a Aconcagua Radio: "El Malvinas es un orgullo para Mendoza, pero cuesta $32 millones al mes"

Por Aconcagua Radio