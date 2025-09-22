Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

Un menor de 15 años llevó un arma a su escuela, en Guaymallén , generando un importante revuelo en el establecimiento , lo que provocó un gran despliegue policial.

Luego del grave episodio ocurrido en La Paz, cuando una niña de 13 años llevó a la escuela el arma de su padre policía, con la cual disparó varias veces, esta vez ocurrió un hecho similar en la escuela Técnicos Mendocinos, en Guaymallén.

otro caso en guaymallén La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

El menor, de quien se reserva su identidad por su edad , llevó a la escuela un aire comprimido, presuntamente, porque era víctima de bullying. Otras versiones indican que el arma sería una réplica, no apta para el disparo.

Fuentes policiales confirmaron el episodio y agregaron que el ETI ya intervino en el caso, para el correspondiente abordaje. En tanto que aclararon que el menor no alcanzó a desenfundar el arma.

El caso generó un importante despliegue policial y con el correr de los minutos, mientras la noticia se conocía, la mayoría de los padres llegaron al establecimiento a buscar a sus hijos.

“Me enteré que habia pasado algo raro con un alumno en la escuela y vine. No puedo decir si fue un arma o no, pero me vine de inmediato, la prioridad era sacar a mi hijo. Desde que estamos acá no ha pasado nada. Acá ocurre lo que pasa en todos los colegios, alguna pelea, pero no ha pasado nunca algo malo", explicó uno de los padres que llegaron al lugar para buscar a su hijo.

En ese sentido, el menor dio detalles de lo ocurrido: "Nos dijeron que se activó el protocolo porque un chico había traído un arma. No salimos al recreo. Fue un lapso de unos 20 minutos. En esta escuela siempre hay peleas, pero nunca pasó algo así. Nos encerraron en un curso y después de un rato nos dejaron salir", explicó uno de los menores que asiste a la escuela.

Por su parte, una docente del establecimiento explicó: "No sabemos mucho. Estábamos en clase. Nos dijeron que por una cuestión de seguridad no dejáramos salir a los chicos de la escuela. Chico de primer año entró armado, no sacó el arma por lo que tengo entendido. Pero al enterarse un profesor, se activó el protocolo. Vino la policía y todo lo de siempre".

"La escuela es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Es la segunda casa. Acá nos enteramos de muchas cosas, a veces somos psicólogos sin serlos", agregó la profesora.