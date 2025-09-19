Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén. Los motivos.

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza dispuso este viernes la intervención de los Bomberos de Guaymallén ante denuncias de irregularidades en el funcionamiento institucional y económico de la entidad. Designaron un coadministrador por el término de 6 meses, con posibilidad de prórroga si persisten los inconvenientes.

Así se determinó través del decreto 1999, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, "a fin de garantizar el control de legalidad y transparencia en el proceso de normalización" de la asociación civil". La encargada será Mónica Beatriz Elías, debiendo cumplir sus funciones ad-honorem.

Lee además
Contra el abigeato, el Gobierno de Mendoza unificará controles con San Juan y San Luis.
Mercado ilegal

Contra el abigeato, el Gobierno de Mendoza unificará controles con San Juan y San Luis
En las elecciones 2025 en Mendoza habrá tres autoridades de mesa.
cambios

Elecciones 2025 en Mendoza: por qué habrá más autoridades de mesa y cómo se pagarán los viáticos

En el texto se explicó que la Ley 9577 faculta al mandatario provincial, a requerimiento fundado del Director de Personas Jurídicas y Registro Público, a decretar la intervención administrativa de asociaciones civiles o de fundaciones, siempre que exista una manifiesta anomalía.

Los motivos de la intervención a los Bomberos de Guaymallén

En los considerandos se señaló que en la asamblea de junio de 2022 se desconoció la función del revisor de cuentas y se aprobaron balances sin control, y se alegaron hostigamiento a socios disidentes y sanciones como represalias, "que acompañan actas notariales, audios, videos y notas y solicitan la intervención inmediata de la Asociación".

La Comisión Directiva rechazó esas acusaciones y sostuvo que el padrón fue aprobado en tiempo y forma y que la asamblea se desarrolló con normalidad bajo presencia de escribano y fiscalización estatal. Además, justificó la falta de cobro de cuotas por dificultades económicas, negaron la persecución interna y aseguraron que los sumarios a bomberos fueron por cuestiones disciplinarias.

Sin embargo, luego la denuncia de irregularidades fue ampliada, especialmente respecto al padrón de socios y el manejo económico. "Se denuncia hostigamiento sistemático hacia opositores y sanciones como represalias", de acuerdo con el decreto, que agregó que hubo balances no presentados o con atraso entre 2016 y 2023.

Los objetivos de la interventora

La coadministradora designada y la Comisión Directiva deberán cumplir, dentro del plazo fijado, las siguientes medidas:

  • Regularizar la presentación completa de balances y documentación respaldatoria.
  • Exhibir y aprobar el padrón de asociados actualizado.
  • Convocar y celebrar una nueva Asamblea General Ordinaria bajo supervisión de la coadministración, procediendo a la elección de autoridades conforme a estatuto.

A su vez, el decreto declaró "la ineficacia administrativa de la asamblea celebrada el 14/10/2024, por incumplimientos en padrón y requisitos formales". También

La coadministración de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén tendrá derecho a veto y actuará junto con la actual Comisión Directiva. También deberá presentar, dentro de los 15 días hábiles de asumido el cargo, un informe inicial acompañado de rendición de cuentas parcial, referido al estado contable, patrimonial y administrativo de la entidad.

pedido_291143_18092025

Temas
Seguí leyendo

Con el nuevo plan del Gobierno de Mendoza, quiénes podrán escriturar casas del IPV a menor costo

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Diputados aprobó el proyecto de Alfredo Cornejo para que la Justicia trabaje más durante la tarde

Qué dice el Plan Regional de Seguridad que el Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura

Alfredo Cornejo anunció una obra energética clave para el Valle de Uco

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Las Más Leídas

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Te Puede Interesar

El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Por Florencia Martinez del Rio