Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

El Gobierno de Mendoza dispuso este viernes la intervención de los Bomberos de Guaymallén ante denuncias de irregularidades en el funcionamiento institucional y económico de la entidad. Designaron un coadministrador por el término de 6 meses, con posibilidad de prórroga si persisten los inconvenientes.

Así se determinó través del decreto 1999, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema , "a fin de garantizar el control de legalidad y transparencia en el proceso de normalización" de la asociación civil". La encargada será Mónica Beatriz Elías, debiendo cumplir sus funciones ad-honorem.

En el texto se explicó que la Ley 9577 faculta al mandatario provincial, a requerimiento fundado del Director de Personas Jurídicas y Registro Público, a decretar la intervención administrativa de asociaciones civiles o de fundaciones, siempre que exista una manifiesta anomalía.

En los considerandos se señaló que en la asamblea de junio de 2022 se desconoció la función del revisor de cuentas y se aprobaron balances sin control , y se alegaron hostigamiento a socios disidentes y sanciones como represalias, "que acompañan actas notariales, audios, videos y notas y solicitan la intervención inmediata de la Asociación".

La Comisión Directiva rechazó esas acusaciones y sostuvo que el padrón fue aprobado en tiempo y forma y que la asamblea se desarrolló con normalidad bajo presencia de escribano y fiscalización estatal. Además, justificó la falta de cobro de cuotas por dificultades económicas, negaron la persecución interna y aseguraron que los sumarios a bomberos fueron por cuestiones disciplinarias.

Sin embargo, luego la denuncia de irregularidades fue ampliada, especialmente respecto al padrón de socios y el manejo económico. "Se denuncia hostigamiento sistemático hacia opositores y sanciones como represalias", de acuerdo con el decreto, que agregó que hubo balances no presentados o con atraso entre 2016 y 2023.

Los objetivos de la interventora

La coadministradora designada y la Comisión Directiva deberán cumplir, dentro del plazo fijado, las siguientes medidas:

Regularizar la presentación completa de balances y documentación respaldatoria.

respaldatoria. Exhibir y aprobar el padrón de asociados actualizado.

de asociados actualizado. Convocar y celebrar una nueva Asamblea General Ordinaria bajo supervisión de la coadministración, procediendo a la elección de autoridades conforme a estatuto.

A su vez, el decreto declaró "la ineficacia administrativa de la asamblea celebrada el 14/10/2024, por incumplimientos en padrón y requisitos formales". También

La coadministración de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén tendrá derecho a veto y actuará junto con la actual Comisión Directiva. También deberá presentar, dentro de los 15 días hábiles de asumido el cargo, un informe inicial acompañado de rendición de cuentas parcial, referido al estado contable, patrimonial y administrativo de la entidad.