Un festival histórico en Guaymallén reunió a las bandas más convocantes de Mendoza

Se adelantó el Día de la Primavera en Guaymallén al recibir a las bandas de rock más reconocidas de la escena mendocina. Gauchito Club, Pasado Verde, La Skandalosa Tripulación y Spaghetti Western se reunieron este viernes en un solo escenario frente a 25 mil personas .

La Subsecretaría de Cultura de la provincia, junto con la Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo organizaron el festival más explosivo de los últimos años que, además de música , ofreció torneos de videojuegos, competencias de rap, foodtrucks, tiendas de emprendedores y otras actividades. Si bien estaba pactado para que ocurriera el sábado 20 de septiembre, las autoridades decidieron adelantarlo para el viernes debido a la amenaza de lluvias pronosticadas para el fin de semana.

Durante la jornada, que comenzó a las 15, se vivió una verdadera fiesta de la convivencia , con miles de jóvenes que fueron llegando al lugar para disfrutar de su día de la mejor manera ante un gran escenario con cuatro pantallas de leds que permitieron que se viera desde cualquier punto del espacio y un sonido ideal.

Así, en su momento cúlmine se estimó una concurrencia de 25 mil personas que permitieron que este evento se trasformara en un hito de la cultura mendocina donde la fiesta fue con artistas mendocinos.

El rock mendocino a pleno ante 25 mil personas en Guaymallén

Spaghetti Western: sonidos que identifican a la cultura mendocina

Una de las bandas más interesantes de la nueva escena mendocina que fusiona géneros como el soul, jazz, hip-hop con elementos latinos fue la que abrió la grilla. La banda surgida en 2013, acaba de sumar a su repertorio un nuevo single: “La Montaña”. El tema completa el EP Yarará, con el que el sexteto busca expandir su propuesta sonora y llevar su energía a escenarios de todo el país.

De hecho, lo vienen haciendo formidablemente: con Pasado Verde, formaron una propuesta que está girando por distintos sitios, y han llegado a escenarios como el de Niceto Club, el templo de la movida indie. Además, para sumar más éxitos al recorrido del conjunto mendocino, recientemente fueron confirmados en el lineup del Lollapalooza 2026.

Sobre su participación aseguraron “Siempre es un placer sumarse a estos eventos gratuitos y accesibles para la gente y muy contentos de compartir escenario con bandas locales y amigas. Estamos transitando un año muy intenso y, la verdad es que nos sentimos muy acompañados por nuestra provincia”.

image

La Skandalosa Tripulación: fiesta asegurada

La Skandalosa Tripulación es sinónimo de energía en vivo. Su propuesta fusiona ska, rock y reggae en un formato que convierte cada recital en un carnaval. Tras una pausa en la pandemia, debido al fallecimiento de uno de los integrantes del grupo, la banda renació con nuevas canciones y una impronta más sólida que nunca, recuperando ese espíritu festivo que siempre los distinguió y que los llevó a recorrer escenarios de todo el país.

Previo a su show aseguraron “Estamos muy contentos porque esto es algo que venimos soñando desde hace mucho tiempo y poder coincidir en calendario con tantas bandas amigas es un placer y ver tanto público en un recital bien mendocino es algo que nos alegra mucho”. Fueron recibidos con mucha expectativa y dejaron un set contundente.

Pasado Verde: el ritmo del rock local

Con más de 10 años de trayectoria, Pasado Verde es un emblema del rock alternativo cuyano. Su sonido alternativo, que mezcla guitarras afiladas con letras cautivantes, logró trascender fronteras y presentarse en distintos eventos de otras provincias.

A lo largo de su carrera consiguieron ser autores de 5 discos. Sus últimos álbumes Fuego y Flora, Declaración de Principios y La Expedición, posicionaron a los jóvenes músicos como uno de los más escuchados de la provincia y eso quedó demostrado en la noche del viernes.

Luego de desarrollar su set y con “Demoliendo hoteles”, de Charly García como parte de su presentación, destacaron que “para nosotros es una victoria de la música mendocina que todo este público se reúna para escuchar a bandas mendocinas. Eso, también es el resultado de muchos años de trabajo, no solamente de los que estamos acá, sino de muchas bandas que nos precedieron. Tocar con amigos, además le da un condimento especial porque somos bandas que hemos transitado este camino en conjunto”.

image

Gauchito Club: la banda mendocina que mueve multitudes

La noche cerró con un explosivo recital de Gauchito Club: “Para nosotros es una fiesta poder compartir esta noche, tanto en el escenario, como detrás de escena porque estamos entre amigos y eso es para celebrarlo. Después de recorrer otros países y otros escenarios es una alegría volver y ver que las bandas mendocinas son tan convocantes”, aseguraron.

El colectivo musical que nació en 2015 logró algo que pocos pueden alcanzar: sonar en todos lados. Con su mezcla de cumbia, pop, rap y funk, Gauchito rompe con cualquier etiqueta y junta a grandes cantidades de personas tanto en Mendoza como en Buenos Aires y otras provincias. Y eso pasó este viernes en Mendoza en donde el público que los fue a disfrutar lo pasó de maravillas.