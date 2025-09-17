Herramientas digitales para emprendedores

Curso gratuito en Guaymallén enseñará a crear piezas gráficas con CANVA

La capacitación en Guaymallén consta de cuatro clases presenciales dictadas por la UNCuyo en la Sala Blas Shopping.

Capacitación gratuita en Guaymallén.

El curso, dictado por la Universidad Nacional de Cuyo, busca que los participantes adquieran conocimientos sobre el uso de la herramienta de diseño CANVA, para crear piezas gráficas y generar contenido visual de calidad para redes sociales. Además, se abordarán estrategias para promocionar productos y servicios desde lo visual, de acuerdo con los objetivos de cada emprendimiento.

La capacitación consta de cuatro clases presenciales, que se dictarán los martes 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre, de 9.30 a 12.00 horas, en la Sala Blas Shopping (Lincoln 277, Villa Nueva).

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados. Al finalizar, se entregará certificado de participación.

Requisitos para la capacitación en Guaymallén

  • Tener estudios secundarios completos.

  • Asistir con notebook o teléfono celular que permita trabajar en la plataforma.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/QQCu7eMwpitF1hxQ6

