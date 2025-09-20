crítica

Come From Away brilló en Mendoza: el público celebró uno de los mejores musicales del mundo

El aclamado musical deslumbró en el Teatro Mendoza y este sábado brinda su última función. ¿Por qué no podés perdertelo?

El musical Come From Away brilló en Mendoza

El musical Come From Away brilló en Mendoza

 Por Erika García

Mendoza vivió anoche un verdadero acontecimiento cultural con la llegada de Come From Away, una de las obras de teatro musical más exitosas del mundo. El espectáculo de música, que atraviesa su cuarta temporada en Argentina bajo la dirección de Carla Calabrese, desembarcó en el Teatro Mendoza como parte de su gira nacional.

Basada en hechos reales, Come From Away cuenta la historia de cómo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, 38 aviones fueron desviados de emergencia a la pequeña localidad de Gander, en Terranova, Canadá. De un momento a otro, más de 7000 pasajeros quedaron varados en un pueblo desconocido y los habitantes los recibieron con solidaridad, generosidad y humanidad. El musical transforma aquel episodio en un relato profundamente emotivo, que celebra la empatía y el poder de la comunidad frente a la adversidad.

La función fue sublime, desde lo técnico, lo vocal y la puesta en escena, con entradas agotadas y un público que ovacionó de pie durante intensos minutos al elenco. Este sábado por la noche será la segunda y última presentación en la provincia, una oportunidad imperdible para quienes quieran vivir la magia de un musical que combina talento, emoción y excelencia artística. Conseguí aquí tu entrada.

Carla Calabrese, una directora magnífica

¿Dónde estabas aquel 11 de septiembre de 2001? La memoria colectiva guarda esa fecha como una herida abierta, un instante que oscureció la historia reciente. Sin embargo, Come From Away ilumina otra arista de aquel día: la de la solidaridad inesperada, la de la humanidad que se abre paso aun en medio del dolor. El teatro nos recuerda, con belleza y verdad, que incluso en las horas más sombrías siempre existe un resquicio de esperanza.

La labor de Carla Calabrese al frente de la dirección es extraordinaria. Es directora, actriz, productora y adaptadora de Come From Away en la cuarta temporada consecutiva de éxito internacional, con la cual fue ganadora del premio ACE y el premio HUGO a la Mejor Dirección entre los muchos que ganó la obra.

La puesta en escena funciona como un “relojito”: cada engranaje encaja a la perfección entre el guion, la coreografía y la interpretación de un elenco de primer nivel. Los artistas interpretan a dos o más personajes, y las decisiones técnicas para identificarlos a todos y cada uno, sin que ellos deban salir de escena, me pareció interesante y acertada. Calabrese logra que la historia fluya con naturalidad, intensidad y emoción. Su mirada artística potencia a cada intérprete y convierte a Come From Away en un musical que conmueve desde lo colectivo y lo humano. Además, se luce en el rol de Janice, una periodista nueva en el pueblo que cumple un rol fundamental para Gander.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 11.17.07
Carla Calabrese, con micrófono en mano, es además la directora del musical Come From Away

Carla Calabrese, con micrófono en mano, es además la directora del musical Come From Away

La potencia de la música en vivo

La música en vivo fue protagonista de principio a fin, bajo la dirección impecable de Santiago Rosso. Desde el primer minuto hasta el último acorde, los músicos acompañaron cada escena con precisión y sensibilidad, aportando energía, emoción y un marco sonoro que potenció las interpretaciones.

Uno de los instantes más vibrantes llegó cuando los instrumentistas y el increíble coreógrafo Agustín Perez Costa irrumpieron en escena, sumando frescura y un aire festivo que contagió al público. La calidad sonora y la conexión con el elenco transformaron al espectáculo en una experiencia sensorial única. El cierre, con todos los músicos desplegando su talento, desató una ovación que hizo temblar al Teatro Mendoza.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 11.20.43
Los músicos salieron a escena para regalarnos uno de los cuadros más alegres de la noche

Los músicos salieron a escena para regalarnos uno de los cuadros más alegres de la noche

El público mendocino, de pie

La respuesta de la audiencia fue unánime: ovación de pie y aplausos prolongados al finalizar la función. El público mendocino agradeció con fervor que producciones de este nivel lleguen a la provincia. La emoción se palpaba en cada butaca: hubo risas, lágrimas y una conexión especial con la historia real que inspira a Come From Away.

Dentro de un elenco homogéneamente talentoso, hubo interpretaciones que dejaron huella. Mela Lenoir, en el papel de Beverly, conmovió hasta las lágrimas con su fuerza vocal y emocional. Gabriela Bevacqua se lució con un trabajo exquisito e impecable. Manuel Victoria, actor y bailarín dominicano, aportó frescura y humor en cada aparición, siendo uno de los más celebrados de la noche. A su vez, Lucila Gandolfo, flamante incorporación de esta temporada, brilló en su rol de Diane; y Fernando Margenet, premiado por su trabajo como Nick, volvió a demostrar por qué es un lujo en escena.

Pero sería injusto no mencionar al elenco en su totalidad porque el trabajo profesional que compartieron en escena fue excelente: aplausos para Sebastián Holz, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Silvana Tomé, Pato Witis, Fede Couts, Lali Vidal y Fatima Seidenari.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 11.28.59 (1)
Mela Lenoir es, sin dudas, una de las artistas más destacadas del teatro de la última década

Mela Lenoir es, sin dudas, una de las artistas más destacadas del teatro de la última década

Una invitación imperdible

Con una historia que emociona, una dirección magistral, música en vivo de altísima calidad y un elenco inolvidable, Come From Away dejó su huella en Mendoza. Este sábado será la última función en el Teatro Mendoza, una chance única para presenciar uno de los mejores musicales del mundo, que celebra la empatía, la solidaridad y la capacidad del arte para transformar.

El éxito de Come From Away radica en su capacidad de emocionar sin recurrir a golpes bajos. Con sensibilidad y humanidad, narra un episodio que marcó al mundo entero en 2001 y lo convierte en un espectáculo profundamente conmovedor. Una propuesta que trasciende lo artístico y se vuelve una experiencia cultural imprescindible en Mendoza. De verdad, deseo que puedan verla y conectar como lo hice yo.

Ficha Técnica:

COME FROM AWAY de Irene Sankoff y David Hein

Adaptación: Carla Calabrese y Marcelo Kotliar

Dirección: Carla Calabrese

Dirección Musical: Santiago Rosso

Dirección Vocal: Sebastián Mazzoni

Dirección Coreográfica: Agustín Perez Costa

Dirección de Arte y Escenografía: Tadeo Jones

Producción: The Stage Company

Última función en Mendoza: Hoy, sábado 20 de septiembre, 21.00 horas, Teatro Mendoza. Entradas en EntradaWeb.

