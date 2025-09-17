Agenda completa de show y música en el Finde Jugoso de Mendoza

El “FINDE JUGOSO”, de Jugo Cultural, llega a Mendoza con una grilla que promete cautivar a todos los públicos. Desde e l viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre, la provincia se enciende con propuestas de teatro, humor, magia y sobre todo show en vivo , ideales para compartir entre amigos, en pareja o en familia.

Durante tres días consecutivos, el Teatro El Círculo y el Teatro Plaza se convertirán en epicentro de la movida cultural. El viernes 26, a las 22, Juli Coria presenta Lo dejamos acá, su primer espectáculo, donde el histrionismo y la verborragia hacen eco de la vida cotidiana de una generación que oscila entre lo joven y lo adulto. Una obra fresca y actual que mezcla humor con reflexión. Podés adquirir la entrada en este link .

Peligroso Qué le pasó a Catherine Fulop y por qué alarmó a todos

Ese mismo día, a las 21, el Teatro Plaza recibe al Paris Jazz Club con Jazz Cartoons 2. La propuesta rescata la nostalgia de los dibujos animados combinada con música en vivo, imágenes proyectadas y un toque de humor. Una experiencia inmersiva que conecta a chicos y grandes en un mismo viaje sonoro y visual.

El sábado 27, también en el Teatro Plaza, llega Cinema Music Land, otro montaje del Paris Jazz Club. Con un repertorio que repasa las bandas sonoras más icónicas del cine, el espectáculo invita a reír, emocionarse y viajar en el tiempo. Una noche ideal para los amantes del séptimo arte y la música en vivo. Comprá tu entrada aquí y asegurate un lugar para vivir esta experiencia.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 2.32.53 PM

El domingo 28, la agenda se pone doblemente interesante. En el Teatro Plaza, Patricia protagoniza Sólo llamé para decirte que te amo, una comedia familiar que mezcla drama, humor y situaciones absurdas que despiertan carcajadas y reflexión. Una obra que muestra cómo el caos puede transformarse en risa compartida.

Jugo 2025 - Sólo Llamé_F

Ese mismo día, en Luján de Cuyo, el mentalista Agustín Saitta presenta Precuela de una ilusión en la Pequeña Bodega. Con humor, magia mental e interacción directa con el público, este show cierra el FINDE JUGOSO con un aire enigmático y participativo. Una propuesta distinta para quienes buscan sorprenderse.

Sin título

El FINDE JUGOSO es una invitación abierta a dejarse llevar por la música, el teatro y la magia en un clima de encuentro. La cita es del 26 al 28 de septiembre: adquirí tus entradas por EntradaWeb y hacé de tu fin de semana algo inolvidable.