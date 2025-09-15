Noche de previa

General Alvear celebró con música y sabores locales la antesala de la Fiesta de la Cerveza

El Paseo de los Artesanos en General Alvear reunió a familias y jóvenes en un encuentro que anticipó la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino.

General Alvear vivió la previa de una Fiesta que se las trae.

Por Sitio Andino Departamentales

En una noche cálida y con gran participación de vecinos, se llevó a cabo en el Paseo de los Artesanos en General Alvear la previa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un encuentro que ofreció música en vivo, food trucks, artesanos y productores locales, y que sirvió como antesala de la gran celebración programada para el 27 de septiembre en el Predio Ferial.

La propuesta reunió a familias, jóvenes y turistas que disfrutaron de un ambiente distendido y variado. En el escenario se presentaron artistas locales como Nico Bello y Ale Flores con su nuevo disco Terapeutas, y posteriormente Echarenmano con Abrazo Acorde 2.0, aportando un sello innovador a la velada.

Desde la Secretaría de Desarrollo, Mariela Carduz, referente del área de Economía Social, destacó la importancia de estas instancias de encuentro: “estamos compartiendo una noche hermosa junto a las familias alvearenses, en lo que es la previa de una gran fiesta. El 27 de septiembre contaremos con 17 bandas, 8 de nivel nacional y el resto locales, además de un amplio patio gastronómico y cervecero, artesanos, juegos para los más chicos y espacios para toda la familia”.

Una previa en General Alvear con diversas actividades

En esta previa participaron 27 artesanos de diversos rubros, con propuestas que incluyeron productos regionales, impresiones 3D y decoración para el hogar. También se destacó la presencia de elaboradores artesanales de cerveza y gin, entre ellos Acertijo, Estipa, Oblicuo, Piren y El Caldén, quienes ofrecieron al público sus creaciones.

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que se realizará el 27 de setiembre en el predio ferial, contará con un patio gastronómico de food trucks, un espacio cervecero con amplia oferta de estilos, un sector para la familia con heladería, kiosco y juegos infantiles, además de propuestas para adolescentes y jóvenes impulsadas desde el área de Juventud.

El predio ferial, ubicado en calle 7 y ruta 188, abrirá sus puertas a las 11 de la mañana del 27 de septiembre. Los espectáculos comenzarán a partir de las 14 horas y se extenderán hasta la madrugada. Desde la organización señalaron que las entradas están disponibles en el Informador Turístico y en el Cine Teatro Antonio Lafalla, e hicieron hincapié en la alta demanda, acompañada por un buen nivel de ocupación hotelera en el departamento.

Con esta propuesta, General Alvear se consolida como sede de un evento regional que combina música, gastronomía, cerveza artesanal y espacios recreativos para toda la familia, generando un impacto positivo en la economía local.

