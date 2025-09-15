Orgullo alvearense

Bowen cumplió 113 años y reafirmó su papel como motor productivo de General Alvear

El aniversario de Bowen reunió a vecinos y autoridades en un festejo con homenajes, anuncios de obras y el tradicional desfile sobre avenida Sarmiento.

image
Sitio Andino Departamentales

La plaza San Martín fue escenario del acto oficial por los 113 años de Bowen, el distrito más importante de General Alvear. El mismo contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos que se acercaron para compartir la celebración.

Tras el desayuno oficial, se desarrolló el acto central que incluyó un reconocimiento a los pioneros “que regaron la tierra con esfuerzo y esperanza y hoy celebramos un Bowen que crece y vibra con vida propia”.

113 años de vida de Bowen

El discurso del delegado distrital de Bowen

El único orador fue el delegado de Bowen, Luis Gergeluk, quien repasó la historia del distrito desde la llegada del ferrocarril y la conformación de la comunidad, destacando la diversidad de inmigrantes que se asentaron en la zona y dieron impulso a la agricultura y la ganadería.

“Después de más de un siglo, esta noble actividad sigue siendo el motor del desarrollo del distrito. Por eso, el acompañamiento permanente a quienes producen es prioridad”, subrayó, haciendo referencia a los programas Hortícola y Forrajero implementados para apoyar a pequeños y medianos productores.

En su mensaje, Gergeluk también hablo de obras de gran envergadura, entre ellas la construcción del nuevo polideportivo de 3.000 metros cubiertos, que permitirá ampliar la oferta deportiva, cultural y social de la comunidad. Asimismo, destacó la recuperación de espacios públicos —con la renovación de la plaza central y la creación de nuevos espacios verdes en barrios como Cerrito y Rincón Escandinava—, la próxima construcción de baños y vestuarios en el Club Boca de la Escandinava, el cierre perimetral del cementerio municipal, nuevas etapas de asfaltado que comenzarán en Bowen y la urbanización del barrio La Perla, con 64 viviendas.

“Bowen es grande por el orgullo de su gente, que impulsa y genera permanentemente las condiciones para que el crecimiento nunca se detenga”, afirmó.

image

Firma de convenio y festejos en Bowen

Durante el acto, se concretó la firma de un convenio entre la Municipalidad de General Alvear y la Cooperativa Eléctrica COSPAC, para ejecutar la construcción de la red eléctrica de baja tensión con luminarias LED y una subestación transformadora aérea.

La celebración por el aniversario continuó con el tradicional corte de la torta de cumpleaños, encabezado por el intendente Molero, el delegado Gergeluk, la presidente del Concejo Deliberante Alejandra Torti y las representantes vendimiales.

Finalmente, vecinos y autoridades participaron del desfile cívico, militar y policial sobre la avenida Sarmiento, que le dio un cierre festivo al aniversario del distrito.

image

El intendente de General Alvear Alejandro Molero se refirió a este nuevo aniversario de Bowen

"Es un día especial para toda General Alvear, Bowen representa un distrito que representa la morfología que hablamos a diario en el departamento, ese crisol de razas que hacían referencia, fue el epicentro sin dudas de la llegada de tantas colectividades e inmigrantes de tantas latitudes, pero también representa el eje productivo de Alvear y que tiene la pujanza de su gente, de sus agricultores, pero también sus instituciones", comentó Alejandro Molero.

