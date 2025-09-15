"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 15 al 20 de septiembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 15 de septiembre de 2025 - 07:25
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 15 al 20 de septiembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Panquehua: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 9.30. El Pastal: Escuela 1-087 “Abdón Abraham”. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30. El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 1.30.
Guaymallén
El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30. El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30. El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 11.30.
San Rafael
Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 “Griselda Guillén”. A las 9.30. Jaime Prats: Plaza Principal. A las 11.30.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Maipú- Tren Capital Humano
Fray Luis Beltrán: Estación Fray Luis Beltrán Ferrocarril “General San Martín”. Predio. A las 9.
Maipú
Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30. San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30. San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30. San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre ruta provincial 50. A las 12.30.
Santa Rosa
La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9. La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30. La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 10.
Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.30. El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30. Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12. Martes 16
San Rafael
Real del Padre: Escuela 1-117 “Juan de Dios Correas”. A las 9.30. La Provincia en tu barrio en Cañada Seca: Club Independiente de Calle Larga. Ruta Nacional 142. A las 9.30.
Guaymallén
Puente de Hierro: Escuela de Boxeo “Esparta Box”. Severo del Castillo 11167. A las 9.30. Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y calle 4. A las 10.30. Puente de Hierro: Barrio Las Chacras. Unión Vecinal. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 12. Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 13.
Godoy Cruz
Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 10. San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11. Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12. Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.
Luján
Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30. Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45. Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Rivadavia
El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15. El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16. El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 16.30.
Tupungato
Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.30.
La Paz
Boggero: Independencia y Mitre. A las 9. Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10. Miércoles 17
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Caminos del Sol. Intersección calles internas Barrio a 100 m de calle Víctor Hugo. A las 9.30. Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 “Cloromiro Giménez”. Los Álamos s/n. A las 10.30. Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30. Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio verde frente al hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Lavalle
Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9. Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.30. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
Luján
Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30. Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15. Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
San Carlos
La Consulta: Loteo Suárez. A las 10. La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11. La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 12.
Guaymallén
Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30. Kilómetro 8: Escuela 1-151 “Teniente General Rafael Aguirre”. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30. Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 12. Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 13.30.
Las Heras
El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30. El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 10.30. El Challao: Barrio Sargento Cabral. Padre Llorenz y Boulogne Sur Mer. A las 11.30.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
San Martín
Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10. Tres Porteñas: CIC. A las 11. El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
San Rafael
Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 9.30.
General Alvear
Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9. Jueves 18
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30. Rodeo del Medio: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.30. Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.
Godoy Cruz
Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9. Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10. San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11. Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12. Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Tupungato
Ciudad: Oficina Desarrollo Social, detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30. Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15. Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.5. Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10. Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Luján
Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 10. Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.
Rivadavia
La Central: Escuela 1-549 “Eusebio Blanco”. A las 15. La Central: Mini Terminal. A las 1.30.
Lavalle
El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9. La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.20. La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10. El Carmen: Barrio El Carmen. A las 11.
San Rafael
Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 9.
Viernes 19
Godoy Cruz
Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facuno Quiroga. Avenida Ingeniero Chipoletti y Pablo Grousac. A las 9. Villa Marini: Escuela 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30. Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30. Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.
Malargüe
Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle: 609. A las 9.
Lavalle
La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9. Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.20. Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10. Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10. Ciudad: Barrio SOEM. A las 11. Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear
Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9. Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
San Martín
Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9.30. Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30. Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11.30. Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Las Heras
El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30. Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 10.30. El Resguardo: Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11.30.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30. San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15. San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11. San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12. Sábado 20
Junín
Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10. Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. Calle Horneritos. Manzana: B. Casa: 1. A las 9. El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30. Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30. Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Rivadavia
Santa María de Oro: CIC. A las 9. Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10. Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30. Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.