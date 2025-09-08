"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 8 al 13 de septiembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 8 de septiembre de 2025 - 07:15
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 8 al 13 de septiembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30. El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.30. El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 12.30. El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.30.
Las Heras y Guayamallén- Tren de Capital Humano
El Bermejo: Estación Lagunita. Ferrocarril General San Martín. Predio. A las 9.
General Alvear
Bowen: Barrio El Tanque. A las 9. Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45. Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.
Maipú
Lunlunta: Escuela 1-121 “Cabildo Abierto”. Maza 6303. A las 9.30. Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30. Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 “La Superiora”. A las 11.30. Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.
Santa Rosa
El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.30. 25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincia 50. Kilómetro 1012. A las 10. 25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.30. El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11. El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.
San Carlos
Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10. Pareditas: Pasaje de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30. Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11. Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11. La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.
San Rafael
Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 “Alfredo R. Bufano”. Julio Silva 848. A las 9.
Las Heras
El Plumerillo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30. El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10.30. El Plumerillo: CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30. Martes 9
Guaymallén
Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 9.30. Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30. Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.30. Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi. A las 13.
Godoy Cruz
Tortugas: Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias. A las 9. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10. Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12. Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15.30. Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela «Bautista Gargantini”. A las 16. Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30. Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.
Luján
Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30. Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30. Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
San Rafael
Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.
Tupungato
La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. A las 10.
La Paz
Desagüadero: Plaza Armando Amaya. A las 11. Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 12.30. Las Chacritas: Comunidad. A las 12.35. Miércoles 10
Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y Calle 25 de Mayo 2100. A las 10. Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frene a finca Chávez. A las 11. Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 12.
Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10. Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
San Rafael
Cuadro Nacional: Plaza ARA “General Belgrano”. A las 9. Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.30.
Luján
Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30. Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30. Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.
Las Heras
El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30. El Resguardo: Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30. El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.
Guaymallén
Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30. Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30. Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 12. Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 13.30.
Lavalle
Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 11. Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 12. Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.
San Martín
Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9. Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10. Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11. Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12. Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. A las 13.
General Alvear
Carmensa: Polideportivo. A las 9.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Parodi”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30. La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12. Jueves 11
Guaymallén
Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30. Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30. Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 12.30. Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipoletti y Dorrego. A las 13.30.
Maipú
General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30. Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10. Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11. Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12. Ciudad: Barrio La Merced. Espacio Verde. Calle Los Olivos y Gurruchaga. A las 13.
Godoy Cruz
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12. Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Tupungato
La Arboleda: Paraje: La Estaca. Loteo Blanco. A las 10.
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10. Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30. Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta provincial 65. A las 11.
Luján
Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. C Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30. Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10. Vertientes del Pedemonte: Barrio Puesta del Sol. Manzana: D. Lote: 5 A las 10.30. Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 11. Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.45.
Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15. Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30. Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Lavalle
Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9. Gustavo André: San Pedro. A las 9.30. Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10. Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30. Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.
San Rafael
Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9. Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.30. Viernes 12
Godoy Cruz
Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Agüaribay. A las 9.30. Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10. Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30. Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.
Las Heras
El Plumerillo. Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 9.30. El Zapallar: Barrio Cristo Redentor. Plaza. Yrigoyen y Congreso. A las 10.30. El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 11.30.
Rivadavia
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
Lavalle
Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9. Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9:30. Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.
San Martín
Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10. Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30. Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
San Carlos
Chilecito: Plaza Distrital. A las 10. Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30. Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30. Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 12.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10. Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30. Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.
Malargüe
Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8. Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9. Sábado 13
Junín
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9:30. Villa Seca: Centro de Salud 181 “ Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.
Las Heras
El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15. El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade: Playón Deportivo. A las 10. Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.