Agenda educativa

Guaymallén reunió a más de 300 inscriptos en el Congreso de Educación en Primera Infancia

La cuarta edición del foro de educación en Guaymallén abordó acuerdos de crianza y el rol docente en el desarrollo emocional y social de niños y niñas.

IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia en Guaymallén.

IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Gran convocatoria tuvo el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia, organizado por el Municipio de Guaymallén. El foro que nació en 2022 se ha constituido en la única instancia que convoca de manera especial, y casi exclusiva, a todos quienes trabajan y fortalecen su profesión en pos de miradas asertivas hacia esta franja etaria. Más de 300 inscriptos participaron de las actividades desarrolladas en el Bloque de Aulas Comunes y Tecnológicas (BACT) de la Universidad Nacional de Cuyo.

En este cuarto congreso, que se realiza bajo el lema “La infancia en el centro”, abordó la construcción consciente de acuerdos de crianza y pensar cuál es el papel de los acuerdos en el desarrollo emocional y social de los niños y niñas, cómo esos acuerdos se internalizan y desarrollan su sentido de autocontrol, cuál es el papel de la relación entre el niño y el adulto en este proceso y cómo repercuten en la formación de la identidad y la autoestima de niños y niñas.

Lee además
Escuela de Oficios en Tunuyán.
Alianza público–privada en el Valle de Uco

Tunuyán asegura la continuidad de la Escuela de Oficios con apoyo de empresas e instituciones educativas
Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el blindaje fiscal de Milei.
Ajuste permanente

Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei
image

Siempre el desafío es constituir un espacio para reflexionar acerca de las prácticas y roles del docente en los procesos de crianza.

Participaron del Congreso la Red Pikler, la Universidad Nacional de Cuyo, las facultades de Ciencias Políticas y de Educación de la esa Casa de Estudios, y la Dirección General de Escuelas. En la apertura estuvieron presentes el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, la coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE, Adriana Yenarópulos, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén, Ignacio Conte.

image

IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia de Guaymallén

El Congreso Provincial en Primera Infancia tuvo 10 horas de carga horaria y estuvo destinado a personal de jardines maternales de gestión privada, de organizaciones no gubernamentales, y de la Municipalidad de Guaymallén, incluidos profesores de educación física y directores y educadores en primera infancia de la Provincia y público en general.

El director de Educación y Deportes de la Municipalidad de Guaymallén, Pablo Alvarez, destacó la importancia del IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia: “esta instancia que hemos trabajado en conjunto con la DGE y la Universidad Nacional de Cuyo brindó herramientas importantísimas para el recurso humano que trabaja con las primeras infancias”.

image

Adriana Yenarópulos, coordinadora general agradeció a la Municipalidad de Guaymallén por realizar el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia “siguiendo el mismo lineamiento que impulsa la Dirección General de Escuelas en lo que respecta a primeras infancias”.

Temas
Seguí leyendo

Universidades nacionales alertan por el futuro del financiamiento educativo en el país

Antes de la marcha: ¿Aumenta o no el presupuesto para Educación?

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

Educación en primera infancia: Guaymallén organiza el IV Congreso Provincial en la UNCuyo

Buscan equiparar derechos laborales de docentes de los Centros de Primera Infancia

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Para Elena Alonso, la educación financiera "da libertad y tranquilidad"

LO QUE SE LEE AHORA
La docente de Tupungato contó a Noticiero Andino sus pesares. video
Falsa acusación

La docente de Tupungato acusada injustamente contó su calvario

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Te Puede Interesar

La Cámara Alta volvió a darle un revés legislativo al gobierno de Milei
Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Por Facundo La Rosa
Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas
Mercados

Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas

Por Marcelo López Álvarez
El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei
Buena sintonía

El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

Por Sitio Andino Política