Guaymallén reunió a más de 300 inscriptos en el Congreso de Educación en Primera Infancia

Gran convocatoria tuvo el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia , organizado por el Municipio de Guaymallén . El foro que nació en 2022 se ha constituido en la única instancia que convoca de manera especial, y casi exclusiva, a todos quienes trabajan y fortalecen su profesión en pos de miradas asertivas hacia esta franja etaria. Más de 300 inscriptos participaron de las actividades desarrolladas en el Bloque de Aulas Comunes y Tecnológicas (BACT) de la Universidad Nacional de Cuyo .

En este cuarto congreso, que se realiza bajo el lema “La infancia en el centro” , abordó la construcción consciente de acuerdos de crianza y pensar cuál es el papel de los acuerdos en el desarrollo emocional y social de los niños y niñas, cómo esos acuerdos se internalizan y desarrollan su sentido de autocontrol, cuál es el papel de la relación entre el niño y el adulto en este proceso y cómo repercuten en la formación de la identidad y la autoestima de niños y niñas.

Alianza público–privada en el Valle de Uco Tunuyán asegura la continuidad de la Escuela de Oficios con apoyo de empresas e instituciones educativas

Siempre el desafío es constituir un espacio para reflexionar acerca de las prácticas y roles del docente en los procesos de crianza.

Participaron del Congreso la Red Pikler, la Universidad Nacional de Cuyo , las facultades de Ciencias Políticas y de Educación de la esa Casa de Estudios, y la Dirección General de Escuelas . En la apertura estuvieron presentes el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel , la coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE, Adriana Yenarópulos , y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén , Ignacio Conte .

image

IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia de Guaymallén

El Congreso Provincial en Primera Infancia tuvo 10 horas de carga horaria y estuvo destinado a personal de jardines maternales de gestión privada, de organizaciones no gubernamentales, y de la Municipalidad de Guaymallén, incluidos profesores de educación física y directores y educadores en primera infancia de la Provincia y público en general.

El director de Educación y Deportes de la Municipalidad de Guaymallén, Pablo Alvarez, destacó la importancia del IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia: “esta instancia que hemos trabajado en conjunto con la DGE y la Universidad Nacional de Cuyo brindó herramientas importantísimas para el recurso humano que trabaja con las primeras infancias”.

image

Adriana Yenarópulos, coordinadora general agradeció a la Municipalidad de Guaymallén por realizar el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia “siguiendo el mismo lineamiento que impulsa la Dirección General de Escuelas en lo que respecta a primeras infancias”.