Alianza público–privada en el Valle de Uco

Tunuyán asegura la continuidad de la Escuela de Oficios con apoyo de empresas e instituciones educativas

El intendente de Tunuyán Emir Andraos destacó la importancia de la articulación entre el Estado, empresas privadas y el IES Valle de Uco.

Escuela de Oficios en Tunuyán.

Escuela de Oficios en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Intendente del departamento de Tunuyán, Emir Andraos, firmó un acuerdo de colaboración con empresas privadas e instituciones educativas que permitirá dar continuidad a la Escuela de Oficios. Esta es una propuesta que se ha convertido en un espacio clave de formación gratuita en el departamento. El proyecto busca consolidar una oferta en educación que responde a las demandas del mercado laboral local y que abre nuevas oportunidades para los vecinos y vecinas.

El acuerdo se realizó junto a las autoridades del Instituto de Educación Superior Valle de Uco, la Asociación Cooperadora del Instituto Agropecuario y representantes de las empresas que acompañan la iniciativa: Fundación The Vines, representada por Caroline Gallager; Bodega Piedra Negra, a través de su gerente Martín Ruiz; y La Morada Lodge, con la presencia de su gerente María Belén Ferrari.

Lee además
Acuerdo en el Valle de Uco de Intendentes por los festejos del Día del Estudiante. video
Festejos estudiantiles

Acuerdo regional permitirá que los egresados disfruten gratis de espectáculos con artistas nacionales
Talleres de finanzas en Tunuyán.
Oportunidades en el Valle de Uco

Jóvenes de Tunuyán accederán a talleres de finanzas y prevención de estafas digitales

El convenio establece que la Escuela de Oficios retomará actividades desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, con cursos que combinan formación teórica y práctica, a cargo de docentes del IES Valle de Uco y con certificación oficial. Cada institución asumirá un rol específico: la Municipalidad aportará las instalaciones y materiales necesarios, el IES garantizará la calidad académica y la certificación de los egresados, la Asociación Cooperadora administrará los fondos y seguros, mientras que las empresas financiarán parte de los costos y pondrán a disposición espacios para el desarrollo de las prácticas.

El intendente Emir Andraos destacó el valor de esta articulación, confirmando que “este acuerdo refleja el compromiso de seguir ampliando las oportunidades de formación para nuestros vecinos y vecinas, fortaleciendo la inserción laboral y el desarrollo económico de la región. El trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas es clave para seguir avanzando en un Tunuyán con más oportunidades”.

De esta manera, el programa se sostiene en una alianza público–privada que refuerza la capacitación laboral y asegura la continuidad de un proyecto que ya ha mostrado resultados positivos en la comunidad.

En esta nueva edición, la Escuela de Oficios en Tunuyán ofrecerá las siguientes capacitaciones

  • Operadores de autoelevadores
  • Recepcionista de hotel
  • Housekeeping
  • Asistente de laboratorio vitivinícola

Cabe destacar que son oficios que responden a las necesidades de los sectores turístico, hotelero y vitivinícola, pilares de la economía departamental. Con estas propuestas, se busca que más vecinos puedan acceder a formación gratuita y de calidad, fortaleciendo sus posibilidades de empleo en áreas de alta demanda.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza evitó un trágico desenlace en Tunuyán gracias a la contención telefónica

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

Condenaron a un hombre que atacó con un arma a una mujer en Tunuyán

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

La docente de Tupungato acusada injustamente contó su calvario

Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un plan para mejorar negocios y atraer inversiones

General Alvear refuerza su plan de recuperación de plazas para mejorar la calidad de vida barrial

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un plan para mejorar negocios y atraer inversiones
PLAN DE MEJORAS

Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un plan para mejorar negocios y atraer inversiones

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Te Puede Interesar

Con el inicio de las obras en Potrerillos, ¿qué servicios encontrarán los visitantes este verano?
Qué prometieron

Con el inicio de las obras en Potrerillos, ¿qué servicios encontrarán los visitantes este verano?

Por Florencia Martinez del Rio
Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza.
Celebración

Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza

Por Natalia Mantineo
El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y sube el riesgo país
TRAS EL RECHAZO A LOS VETOS

El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y aumenta el riesgo país

Por Sitio Andino Economía