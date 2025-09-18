General Alvear refuerza su plan de recuperación de plazas para mejorar la calidad de vida barrial

El municipio de General Alvear trabaja en la recuperación de plazas departamentales.

En esta oportunidad, se realizan trabajos en la plaza del barrio Smata, donde se llevan adelante mejoras en veredines, iluminación, pintura y recuperación de juegos. También se puso en funcionamiento una perforación que llevaba años fuera de servicio, lo que permitirá mantener en condiciones el césped y las plantas.

Plazas en condiciones en General Alvear El director de Servicios Públicos de la Municipalidad de General Alvear, Mauricio Martínez, explicó: “los vecinos venían solicitando la recuperación de esta placita, hoy se están arreglando caminos, veredines y juegos, además de sumar bancos y mesas”.

Las obras se enmarcan en un programa que incluye a varias plazas de la ciudad y distritos. Martínez señaló: “estamos trabajando también en la plaza del barrio Policial y en la plaza María Verna, donde cuadrillas de pintores y albañiles avanzan con los arreglos”.

El objetivo es que cada barrio pueda contar con plazas en condiciones, seguras y con espacios de encuentro para toda la familia. Construyendo el Alvear que soñamos.