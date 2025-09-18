Encuesta de Desarrollo Infantil: la Municipalidad de Mendoza relevará hogares con niños de 2 a 5 años

Encuesta de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza, en colaboración con FLACSO Argentina y la consultora Datos Claros, impulsa la Encuesta de Desarrollo Infantil 2025. La iniciativa está destinada a hogares con niños y niñas de entre 2 y 5 años. Y el relevamiento se realizará entre el 22 y el 30 de septiembre, de 9.00 a 16.00 horas, en distintos barrios de la Capital.

El propósito de esta encuesta en infancia es obtener datos representativos a nivel nacional, y comparables internacionalmente, para contribuir al diseño de políticas públicas que garanticen un desarrollo infantil temprano de calidad. Se trata de un esfuerzo colectivo orientado a mejorar la salud, la educación y el bienestar de las infancias.

Las visitas estarán a cargo de encuestadoras debidamente identificadas con credencial y remera municipal, quienes realizarán entrevistas breves de aproximadamente 20 minutos. La participación es voluntaria y confidencial, garantizando un proceso transparente y de confianza para todas las familias.

Este trabajo permitirá contar con información clave para optimizar las acciones municipales en salud, educación y acompañamiento familiar. Con ello, además, se reafirma el compromiso de la Ciudad de Mendoza con el futuro de las infancias.

image Canales de contacto para conocer sobre la encuesta Ante cualquier consulta, las familias pueden comunicarse a través de los siguientes medios: Línea gratuita: 147

Teléfono fijo: 261-4495276

Correo electrónico: [email protected]