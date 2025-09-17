Universidades nacionales alertan por el futuro del financiamiento educativo en el país

"El veto a la ley que se va a discutir hoy en el Congreso es de mucha preocupación para finalizar el 2025", afirmó Martín

La crisis económica y política en Argentina golpea el financiamiento educativo de las universidades nacionales. En medio de la marcha por la educación pública, la decana María Eugenia Martín de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, advirtió sobre la situación crítica que enfrenta el sector, subrayando la necesidad de garantizar recursos estables para su futuro.

"El veto a la ley que se va a discutir hoy en el Congreso es de mucha preocupación para finalizar el 2025", afirmó Martín. La ley mencionada, crucial para garantizar el financiamiento universitario, se encuentra en riesgo y, de ser desaprobada, podría acarrear costos altos para la educación superior en el país.

La situación del financiamiento universitario en Mendoza Además, el proyecto de presupuesto para 2026 genera aún más dudas, dado que contiene propuestas que podrían derogar esenciales garantías de financiamiento para la educación pública. "El proyecto busca derogar artículos que son pilares para el funcionamiento de las universidades", expresó Martín.

Las cifras son preocupantes. Se estima que el gasto proyectado por el gobierno para las universidades es de 4.8 billones de pesos; sin embargo, los rectores argumentan que esto se queda corto y que el verdadero requerimiento asciende a 7.3 billones de pesos. Esta discrepancia llevó a un sentimiento de desconfianza hacia la gestión del gobierno, y en este sentido Martín señaló que "el presupuesto no brinda a la educación un horizonte de mejora para el 2026".

El impacto de la educación pública en la sociedad La marcha convocada para este día es también un reflejo de la presión que siente el sector por parte de la ciudadanía, que apoya la educación pública como un valor fundamental para el desarrollo social. "Sabemos que vamos a contar con el apoyo de amplios sectores de la población y eso es clave", expresó la decana. Aún así, persiste la preocupación sobre si los legisladores, tales como los que responden a la gobernación de Mendoza, respaldarán la legislación necesaria. Martín reafirmó la importancia de unificando esfuerzos: "Estamos apelando a nuestras y nuestros legisladores para que acompañen y revisen su decisión sobre el financiamiento educativo".