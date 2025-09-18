Falsa acusación

La docente de Tupungato acusada injustamente contó su calvario

La docente de Tupungato habló con Noticiero Andino y recordó el día de su detención, el trato policial y las secuelas que aún atraviesa.

La docente de Tupungato contó a Noticiero Andino sus pesares.

La Justicia cerró la investigación al determinar que la menor involucrada grabó el video
Sobreseyeron de la causa a la docente de Tupungato acusada por distribuir material de abuso infantil
La docente dialogó con Notiero Andino y contó su presente y recordó los momentos vividos por esta acusación: "Estoy empezando a retomar una vida nueva, armando pedacitos de lo que ha quedado de todo esto y armándome de nuevo. El día 7 de agosto yo había ido a trabajar como todos los días a mi escuela y a las 9 y media o 10 de la mañana se hace presente en el colegio un uniformado y me dice: "Ya me das tus pertenencias y salimos de acá", pregunté, ¿qué era lo que sucedía?, no me quisieron decir, me subieron a un patrullero a la comisaría 20 de Tupungato y directamente me llevan a una celda".

La historia de la docente de Tupungato acusada y detenida injustamente

Embed - El daño de ser juzgada sin pruebas: el relato de la docente tupungatina tras el sobreseimiento

