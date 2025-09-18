La docente de Tupungato acusada injustamente contó su calvario

Hace unas semanas, una docente de Tupungato fue acusada por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil. El caso se originó tras un video que en realidad había grabado su propia nieta, intentando subirlo a YouTube.
La docente de Tupungato habló con Noticiero Andino y recordó el día de su detención, el trato policial y las secuelas que aún atraviesa.
Hace unas semanas, una docente de Tupungato fue acusada por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil. El caso se originó tras un video que en realidad había grabado su propia nieta, intentando subirlo a YouTube.
Finalmente, la Justicia comprobó que la mujer no tuvo responsabilidad y fue sobreseída. Pero más allá de esa resolución, la docente cuenta ahora todo lo que tuvo que atravesar: desde el procedimiento de su detención, el maltrato que denuncia haber recibido, hasta las consecuencias emocionales, económicas y de salud que le dejó este proceso.
La docente dialogó con Notiero Andino y contó su presente y recordó los momentos vividos por esta acusación: "Estoy empezando a retomar una vida nueva, armando pedacitos de lo que ha quedado de todo esto y armándome de nuevo. El día 7 de agosto yo había ido a trabajar como todos los días a mi escuela y a las 9 y media o 10 de la mañana se hace presente en el colegio un uniformado y me dice: "Ya me das tus pertenencias y salimos de acá", pregunté, ¿qué era lo que sucedía?, no me quisieron decir, me subieron a un patrullero a la comisaría 20 de Tupungato y directamente me llevan a una celda".