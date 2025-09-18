La docente de Tupungato acusada injustamente contó su calvario

Finalmente, la Justicia comprobó que la mujer no tuvo responsabilidad y fue sobreseída . Pero más allá de esa resolución, la docente cuenta ahora todo lo que tuvo que atravesar: desde el procedimiento de su detención , el maltrato que denuncia haber recibido, hasta las consecuencias emocionales, económicas y de salud que le dejó este proceso .

La docente dialogó con Notiero Andino y contó su presente y recordó los momentos vividos por esta acusación: "Estoy empezando a retomar una vida nueva, armando pedacitos de lo que ha quedado de todo esto y armándome de nuevo. El día 7 de agosto yo había ido a trabajar como todos los días a mi escuela y a las 9 y media o 10 de la mañana se hace presente en el colegio un uniformado y me dice: "Ya me das tus pertenencias y salimos de acá", pregunté, ¿qué era lo que sucedía?, no me quisieron decir, me subieron a un patrullero a la comisaría 20 de Tupungato y directamente me llevan a una celda".