Buena sintonía

El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

Mientras en el Congreso se discutía la distribución de los ATN, el gobernador firmó un acuerdo para financiar calles de Tunuyán con aportes provinciales.

El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei

El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Embed - Alfredo Cornejo on Instagram: "Hoy firmamos con la Municipalidad de Tunuyán un convenio que permitirá avanzar en nuevas obras viales para el departamento. A través del Programa de Inversión Pública, la Provincia financiará el 75% de la inversión con aportes no reembolsables y préstamos. El proyecto incluye la construcción de 15.650 m² de calzada y la adquisición de 35.010 m² de concreto asfáltico para refaccionar cinco calles públicas: Calderón, Santillán, Quintana, Puntilla y parte de la Vieja Ruta 40 sur. Con estas obras mejoramos la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de Tunuyán, trabajando en conjunto con el municipio y garantizando que los recursos provinciales lleguen a cada rincón de Mendoza."

Si bien la metodología difiere, lo pactado entre la Provincia y el Municipio mantiene un espíritu similar a lo discutido en el Congreso, pese a que aquella iniciativa prosperó aun con la negativa de los legisladores radicales alineados con Cornejo.

Lee además
Se habilitó el nuevo tramo de la Ruta Provincial 82
Obra Pública

En imágenes: se inauguró el tramo II de la Nueva Panamericana
El primer mandatario habló de lo ocurrido en el Congreso
Repercusiones de la sesión en Diputados

Cornejo y el rechazo a los vetos: de la crítica a la oposición a la advertencia a Nación

El acuerdo por obra pública en Tunuyán firmado por Alfredo Cornejo y Emir Andraos

El convenio establece la construcción de 15.650 m² de calzada y la compra de 35.010 m² de concreto asfáltico en caliente para repavimentar cinco calles: Calderón, Santillán, Quintana, Puntilla y un tramo de la Vieja Ruta 40 Sur.

El plan tiene un costo total de $1.320 millones, de los cuales la Provincia cubrirá el 75% mediante aportes no reembolsables y préstamos, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP).

Cornejo destacó que estas obras permitirán mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de Tunuyán, garantizando que los recursos provinciales lleguen a cada rincón de Mendoza.

Emir Andraos, Alfredo Cornejo, acuerdo PIP 2025
Emir Andraos y Alfredo Cornejo firmaron un acuerdo por obra p&uacute;blica en Tunuy&aacute;n.

Emir Andraos y Alfredo Cornejo firmaron un acuerdo por obra pública en Tunuyán.

Cómo funciona el Programa de Inversión Pública

El PIP tiene como finalidad financiar proyectos municipales que se adecuen al Plan de Obras Públicas provincial y al Plan de Ordenamiento Territorial de cada comuna. Para acceder, los municipios deben registrar su propuesta en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), donde es evaluada por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Según la subsecretaria Marité Badui, el programa se encuentra activo en todo el territorio y ha permitido canalizar proyectos de diversa índole: desde viviendas y cloacas hasta escuelas y polos judiciales. En Tunuyán, precisó, ya se ejecutan más de $30.000 millones en obras.

Emir Andraos y la buena sintonía con el gobierno provincial

El intendente Emir Andraos subrayó la relevancia del acuerdo: “Se trata de un convenio importante junto a la Dirección Provincial de Vialidad para pavimentar calles que antes eran productivas y hoy son urbanas, con mucha circulación”.

Andraos explicó que las arterias a intervenir tienen suelo estabilizado, pero el crecimiento poblacional y el tránsito de vehículos pesados demandan un pavimento adecuado.

También valoró el trabajo conjunto con Vialidad y con el gobierno provincial: “Lo venimos haciendo en seguridad, educación y obras, y los resultados están a la vista”.

Un programa que también benefició a un aliado político de Cornejo

Semanas atrás, el mismo esquema permitió ejecutar obras en San Carlos, conducido por el intendente Alejandro Morillas, recientemente convertido en aliado político de Cornejo.

Ahora el beneficiado es un intendente peronista: Andraos, quien mantiene un diálogo institucional fluido con el gobernador radical.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo destacó los avances de su gestión en materia de digitalización del Estado

Se dilata el tratamiento de la reforma del Estatuto del Empleado Público en el Senado

Mendoza, uno de los destinos en la "gira" electoral de Milei para apuntalar la campaña

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

La señal política de Cornejo tras la cadena nacional de Milei

La fuerte defensa de Cornejo a los nombramientos en su gestión

El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores

LO QUE SE LEE AHORA
San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada.
En la marcha de apoyo a la Universidad Pública

San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Te Puede Interesar

La Cámara Alta volvió a darle un revés legislativo al gobierno de Milei
Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Por Facundo La Rosa
Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas
Mercados

Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas

Por Marcelo López Álvarez
El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei
Buena sintonía

El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

Por Sitio Andino Política