El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei

Al mismo tiempo que en el Senado se debatía el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, en Tunuyán el gobernador Alfredo Cornejo rubricaba un convenio con el intendente Emir Andraos . El objetivo: ejecutar fondos no reembolsables en la comuna para obras de infraestructura vial .

Si bien la metodología difiere, lo pactado entre la Provincia y el Municipio mantiene un espíritu similar a lo discutido en el Congreso, pese a que aquella iniciativa prosperó aun con la negativa de los legisladores radicales alineados con Cornejo.

El convenio establece la construcción de 15.650 m² de calzada y la compra de 35.010 m² de concreto asfáltico en caliente para repavimentar cinco calles : Calderón, Santillán, Quintana, Puntilla y un tramo de la Vieja Ruta 40 Sur .

El plan tiene un costo total de $1.320 millones , de los cuales la Provincia cubrirá el 75% mediante aportes no reembolsables y préstamos, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP) .

Cornejo destacó que estas obras permitirán mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de Tunuyán, garantizando que los recursos provinciales lleguen a cada rincón de Mendoza.

Emir Andraos, Alfredo Cornejo, acuerdo PIP 2025 Emir Andraos y Alfredo Cornejo firmaron un acuerdo por obra pública en Tunuyán. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo funciona el Programa de Inversión Pública

El PIP tiene como finalidad financiar proyectos municipales que se adecuen al Plan de Obras Públicas provincial y al Plan de Ordenamiento Territorial de cada comuna. Para acceder, los municipios deben registrar su propuesta en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), donde es evaluada por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Según la subsecretaria Marité Badui, el programa se encuentra activo en todo el territorio y ha permitido canalizar proyectos de diversa índole: desde viviendas y cloacas hasta escuelas y polos judiciales. En Tunuyán, precisó, ya se ejecutan más de $30.000 millones en obras.

Emir Andraos y la buena sintonía con el gobierno provincial

El intendente Emir Andraos subrayó la relevancia del acuerdo: “Se trata de un convenio importante junto a la Dirección Provincial de Vialidad para pavimentar calles que antes eran productivas y hoy son urbanas, con mucha circulación”.

Andraos explicó que las arterias a intervenir tienen suelo estabilizado, pero el crecimiento poblacional y el tránsito de vehículos pesados demandan un pavimento adecuado.

También valoró el trabajo conjunto con Vialidad y con el gobierno provincial: “Lo venimos haciendo en seguridad, educación y obras, y los resultados están a la vista”.

Un programa que también benefició a un aliado político de Cornejo

Semanas atrás, el mismo esquema permitió ejecutar obras en San Carlos, conducido por el intendente Alejandro Morillas, recientemente convertido en aliado político de Cornejo.

Ahora el beneficiado es un intendente peronista: Andraos, quien mantiene un diálogo institucional fluido con el gobernador radical.