El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

Si bien la metodología difiere, lo pactado entre la Provincia y el Municipio mantiene un espíritu similar a lo discutido en el Congreso, pese a que aquella iniciativa prosperó aun con la negativa de los legisladores radicales alineados con Cornejo.
El acuerdo por obra pública en Tunuyán firmado por Alfredo Cornejo y Emir Andraos
El convenio establece la construcción de 15.650 m² de calzada y la compra de 35.010 m² de concreto asfáltico en caliente para repavimentar cinco calles: Calderón, Santillán, Quintana, Puntilla y un tramo de la Vieja Ruta 40 Sur.
El plan tiene un costo total de $1.320 millones, de los cuales la Provincia cubrirá el 75% mediante aportes no reembolsables y préstamos, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP).
Cornejo destacó que estas obras permitirán mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de Tunuyán, garantizando que los recursos provinciales lleguen a cada rincón de Mendoza.
Cómo funciona el Programa de Inversión Pública
El PIP tiene como finalidad financiar proyectos municipales que se adecuen al Plan de Obras Públicas provincial y al Plan de Ordenamiento Territorial de cada comuna. Para acceder, los municipios deben registrar su propuesta en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), donde es evaluada por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Según la subsecretaria Marité Badui, el programa se encuentra activo en todo el territorio y ha permitido canalizar proyectos de diversa índole: desde viviendas y cloacas hasta escuelas y polos judiciales. En Tunuyán, precisó, ya se ejecutan más de $30.000 millones en obras.
Emir Andraos y la buena sintonía con el gobierno provincial
El intendente Emir Andraos subrayó la relevancia del acuerdo: “Se trata de un convenio importante junto a la Dirección Provincial de Vialidad para pavimentar calles que antes eran productivas y hoy son urbanas, con mucha circulación”.
Andraos explicó que las arterias a intervenir tienen suelo estabilizado, pero el crecimiento poblacional y el tránsito de vehículos pesados demandan un pavimento adecuado.
También valoró el trabajo conjunto con Vialidad y con el gobierno provincial: “Lo venimos haciendo en seguridad, educación y obras, y los resultados están a la vista”.
