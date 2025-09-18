Caminata sensible: la Municipalidad de Mendoza invita a descubrir la naturaleza

Caminata sensible, organizada por la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza y Banco Galicia invitan a los vecinos de capital y al público en general, al segundo encuentro de la “Caminata Sensible por los Canteros Biodiversos”. Esta actividad se enmarca en un proyecto de “naturalización urbana” y es el resultado de un trabajo conjunto entre equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.

La caminata propone explorar la relación entre las personas y estos nuevos espacios, buscando responder preguntas sobre las sensaciones y experiencias que despierta la interacción con los canteros. Estos núcleos de biodiversidad, compuestos por herbáceas de flor y gramíneas resistentes a la sequía, no solo diversifican la paleta vegetal y atraen fauna benéfica, sino que también revitalizan los paisajes cotidianos y promueven el vínculo ambiental con los ciudadanos.

image Convocatoria de la Municipalidad de Mendoza La convocatoria es este sábado 20 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en el Paseo Julio Strassera (Av. Mitre esquina Coronel Plaza). La actividad es sin costo, con inscripción previa. No pierdas la oportunidad de conocer de cerca esta iniciativa que fomenta la biodiversidad y mejora la calidad de vida en nuestra ciudad.

Las personas interesadas en participar en la actividad se deben inscribir AQUI