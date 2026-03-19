Así funcionarán los servicios en la Municipalidad de Mendoza durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Mendoza comunicó el esquema de funcionamiento de sus servicios y dependencias con motivo del próximo fin de semana largo.
La Municipalidad de Mendoza informó el esquema de funcionamiento de sus dependencias para el lunes 23 y martes 24 de marzo.
Durante el lunes 23 y el martes 24 de marzo, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa al público. Sin embargo, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un esquema de guardias en la mayoría de sus áreas, con el objetivo de asegurar la atención ante cualquier eventualidad y el normal funcionamiento de la Ciudad.
Lunes 23 y martes 24, cerrado. Línea 147 activa para emergencias.
Tanto el Centro de Salud Padre Llorens (Bº San Martín) como el 367 Andino (Bº Andino) y el Área Salud CIC 2 (Bº Soberanía Nacional) permanecerán cerrados.
El Centro de Salud Nº 300 Oñativia realizará guardia de servicios de enfermería las 24 horas.
Los servicios y espacios funcionarán a través de las radios de guardia publicadas. Servicio de asesoramiento para las personas que estén atravesando una situación de violencia basada en el género.
Números de contacto: 2615092079- 2615919705
Para situaciones de urgencias de riesgo vital, llamar al 911.
Guardia de emergencia del área social: 2614694546 (sólo mensajes escritos). Importante: esta guardia no atiende cortes de agua, de luz, ni caída de árboles o ramas.
Funcionamiento normal, de 8 a 21.
Sábado 21 y domingo 22: 10 a 22.
Lunes 23 y martes 24: de 10 a 21.
Lunes 23 y martes 24, cerrados.
MMAMM y Anexo: sábado 21 y domingo 22 (de 16 a 29) .Lunes 23 y martes 24, cerrado.
MAF: sábado 21 (de 9 a 19) y domingo 22 (de 15 a 19). Lunes 23 y martes 24, cerrado.
Casa de San Martín: sábado 21 (de 9 a 19), domingo 22 y lunes 23 (de 14 a 19). Martes 24 estará cerrado.
Sábado 21. Limpieza guardias permanentes. No hay recolección nocturna.
Domingo 22. Limpieza guardias permanentes. Recolección nocturna normal
Lunes 23. Limpieza guardias permanentes. Recolección nocturna normal
Martes 24. Limpieza guardias permanentes. No hay recolección nocturna.
Visitas: de lunes a domingo, de 8 a 18.
Administración: lunes 23 y Martes 24 de Marzo sin atención. Inhumaciones ingresan en contravención, debiendo realizar los trámites los dolientes en día hábil posterior.
Lunes 23: la actividad comercial funcionará de manera normal.
Martes 24: los comercios abrirán solo medio día.
Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4, 5, Luis Firpo, Federación Mendocina de Box y Playón B° Sanidad (sólo funciona deporte federado con cita avisada por entrenadores).
Municentros
Jardines maternales
Clubes de día
Talleres sociales
Alfabetización
NIDO
Centros de Integración Comunitaria No 1, 2, 3 y 4
ECoS
Salud animal (Móvil veterinario y veterinaria).
Guardia activa de movilidades ante crisis y emergencias sociales.