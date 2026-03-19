19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

Así funcionarán los servicios en la Municipalidad de Mendoza durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Mendoza informó el esquema de funcionamiento de sus dependencias para el lunes 23 y martes 24 de marzo.

Servicios públicos de la Municipalidad de Mendoza.

Durante el lunes 23 y el martes 24 de marzo, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa al público. Sin embargo, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un esquema de guardias en la mayoría de sus áreas, con el objetivo de asegurar la atención ante cualquier eventualidad y el normal funcionamiento de la Ciudad.

Municipalidad de Mendoza y el detalle de los servicios

  • Centro emisor de licencias de conducir y Centros de Atención Municipal

Lunes 23 y martes 24, cerrado. Línea 147 activa para emergencias.

  • Centros de Salud

Tanto el Centro de Salud Padre Llorens (Bº San Martín) como el 367 Andino (Bº Andino) y el Área Salud CIC 2 (Bº Soberanía Nacional) permanecerán cerrados.

El Centro de Salud Nº 300 Oñativia realizará guardia de servicios de enfermería las 24 horas.

  • Género, Mujeres y Diversidad

Los servicios y espacios funcionarán a través de las radios de guardia publicadas. Servicio de asesoramiento para las personas que estén atravesando una situación de violencia basada en el género.

Números de contacto: 2615092079- 2615919705

Para situaciones de urgencias de riesgo vital, llamar al 911.

  • Gestión Social

Guardia de emergencia del área social: 2614694546 (sólo mensajes escritos). Importante: esta guardia no atiende cortes de agua, de luz, ni caída de árboles o ramas.

  • Parque Deportivo de Montaña y Pump Truck

Funcionamiento normal, de 8 a 21.

  • Parque Urbano

Sábado 21 y domingo 22: 10 a 22.

Lunes 23 y martes 24: de 10 a 21.

  • Natatorios de la Ciudad

Lunes 23 y martes 24, cerrados.

  • Espacios Culturales

MMAMM y Anexo: sábado 21 y domingo 22 (de 16 a 29) .Lunes 23 y martes 24, cerrado.

MAF: sábado 21 (de 9 a 19) y domingo 22 (de 15 a 19). Lunes 23 y martes 24, cerrado.

Casa de San Martín: sábado 21 (de 9 a 19), domingo 22 y lunes 23 (de 14 a 19). Martes 24 estará cerrado.

  • Higiene Urbana

Sábado 21. Limpieza guardias permanentes. No hay recolección nocturna.

Domingo 22. Limpieza guardias permanentes. Recolección nocturna normal

Lunes 23. Limpieza guardias permanentes. Recolección nocturna normal

Martes 24. Limpieza guardias permanentes. No hay recolección nocturna.

  • Cementerio

Visitas: de lunes a domingo, de 8 a 18.

Administración: lunes 23 y Martes 24 de Marzo sin atención. Inhumaciones ingresan en contravención, debiendo realizar los trámites los dolientes en día hábil posterior.

  • Comercio

Lunes 23: la actividad comercial funcionará de manera normal.

Martes 24: los comercios abrirán solo medio día.

  • Cerrados sin actividad para vecinos

Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4, 5, Luis Firpo, Federación Mendocina de Box y Playón B° Sanidad (sólo funciona deporte federado con cita avisada por entrenadores).

Municentros

Jardines maternales

Clubes de día

Talleres sociales

Alfabetización

NIDO

Centros de Integración Comunitaria No 1, 2, 3 y 4

ECoS

Salud animal (Móvil veterinario y veterinaria).

Guardia activa de movilidades ante crisis y emergencias sociales.

