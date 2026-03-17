17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Sangre

Invitan a participar de una campaña de donación de sangre en la Ciudad Mendoza

La iniciativa se desarrollará en el salón blanco del Honorable Concejo Deliberante y busca concientizar sobre la importancia de donar sangre para fortalecer el sistema de salud.

Campaña de donación de sangre en la Ciudad de Mendoza.

Campaña de donación de sangre en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos y vecinas a sumarse a la propuesta solidaria de la campaña de donación de sangre y reafirmar el compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el bienestar de todos los ciudadanos. Participar de estas campañas permite que cada persona pueda aportar de manera concreta a la vida de quienes más lo necesitan, generando un impacto positivo en sí mismo y en la sociedad.

Esta iniciativa, abierta a toda la comunidad y totalmente gratuita, busca fomentar la solidaridad y concientizar sobre la importancia de la donación de sangre. Cada donación contribuye a salvar vidas, garantiza el abastecimiento de hemocomponentes en los hospitales y fortalece el sistema de salud local, reafirmando el valor de la colaboración y el compromiso ciudadano en acciones que hacen la diferencia.

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Campaña Donación de Sangre 2026

  • Días: 18 y 25 de marzo.
  • Hora: 9 a 12.30 horas.
  • Lugar: Honorable Concejo Deliberante (salón blanco)
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