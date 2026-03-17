Invitan a participar de una campaña de donación de sangre en la Ciudad Mendoza

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos y vecinas a sumarse a la propuesta solidaria de la campaña de donación de sangre y reafirmar el compromiso con la promoción de la salud, la prevención y el bienestar de todos los ciudadanos. Participar de estas campañas permite que cada persona pueda aportar de manera concreta a la vida de quienes más lo necesitan, generando un impacto positivo en sí mismo y en la sociedad.