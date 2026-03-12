La Feria Argentina del Alfajor regresa a Mendoza con degustaciones y actividades familiares

La Feria Argentina del Alfajor regresa a la Ciudad de Mendoza.

Del 3 al 5 de abril en la Báscula de la Nave Cultural Mendoza , se realizará la segunda edición de la Feria Argentina del Alfajor en Mendoza . Tras convocar más de 30 mil personas en 2025, el evento regresa con una propuesta gratuita al público . Abierta la convocatoria para alfajoreros y emprendedores.

Luego de su debut en Mendoza el año pasado, la Feria Argentina del Alfajor vuelve a instalarse en Mendoza durante Semana Santa c on una propuesta que combina gastronomía , producción nacional y todo el sabor del dulce más argentino.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar en familia de más de 60 marcas de alfajores de todo el país , con propuestas que van desde los sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional. La feria ofrecerá además actividades recreativas para niños , espacios de degustación, venta directa y experiencias pensadas para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados será la elección del Mejor Alfajor de la Feria , una instancia que reconoce la calidad, la creatividad y el trabajo de los productores participantes, y que se convirtió en uno de los grandes atractivos del encuentro.

La primera edición del evento fue un verdadero éxito y reunió a más de 30 mil visitantes, consolidándose como un plan destacado para mendocinos y turistas durante el fin de semana largo de Semana Santa.

image

Convocatoria abierta a alfajoreros y emprendedores

En el marco de esta segunda edición, se encuentra abierta la convocatoria para alfajoreros, chocolateros y emprendedores gastronómicos de todo el país que deseen participar de la feria. El evento representa una oportunidad para exhibir productos, fortalecer marcas, generar contactos comerciales y tomar contacto directo con el público.

Los interesados pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al +54 11 2575 9844.

image

El alfajor, uno de los dulces más representativos de la gastronomía argentina, es el eje de este encuentro que celebra la tradición y la innovación, y que forma parte del impulso generado por el Campeonato Mundial del Alfajor, una iniciativa que busca revalorizar este producto emblemático a nivel nacional e internacional.

El encuentro es organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor, Mundexpo, Empuje y Jump Agencia. La Feria Argentina del Alfajor tiene un espíritu federal y ya recorrió ciudades como Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Mar del Plata.