12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
alfajor

La Feria Argentina del Alfajor regresa a Mendoza con degustaciones y actividades familiares

El evento organizado junto al Campeonato Mundial del Alfajor se realizará en la Nave Cultural Mendoza y espera repetir el éxito de la edición pasada, que convocó a más de 30 mil personas.

La Feria Argentina del Alfajor regresa a la Ciudad de Mendoza.

La Feria Argentina del Alfajor regresa a la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

Del 3 al 5 de abril en la Báscula de la Nave Cultural Mendoza, se realizará la segunda edición de la Feria Argentina del Alfajor en Mendoza. Tras convocar más de 30 mil personas en 2025, el evento regresa con una propuesta gratuita al público. Abierta la convocatoria para alfajoreros y emprendedores.

Luego de su debut en Mendoza el año pasado, la Feria Argentina del Alfajor vuelve a instalarse en Mendoza durante Semana Santa con una propuesta que combina gastronomía, producción nacional y todo el sabor del dulce más argentino.

Lee además
Nuevamente, basura arrojada en la vía pública de General Alvear. video

Otra vez basura tirada en la vía pública: preocupación en General Alvear por los microbasurales
tras las picadas virales en bowen, proponen crear un picodromo en general alvear video

Tras las picadas virales en Bowen, proponen crear un picódromo en General Alvear
image

La cita será los días 3, 4 y 5 de abril, de 14 a 22 horas, en la Báscula de la Nave Cultural

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar en familia de más de 60 marcas de alfajores de todo el país, con propuestas que van desde los sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional. La feria ofrecerá además actividades recreativas para niños, espacios de degustación, venta directa y experiencias pensadas para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados será la elección del Mejor Alfajor de la Feria, una instancia que reconoce la calidad, la creatividad y el trabajo de los productores participantes, y que se convirtió en uno de los grandes atractivos del encuentro.

La primera edición del evento fue un verdadero éxito y reunió a más de 30 mil visitantes, consolidándose como un plan destacado para mendocinos y turistas durante el fin de semana largo de Semana Santa.

image

Convocatoria abierta a alfajoreros y emprendedores

En el marco de esta segunda edición, se encuentra abierta la convocatoria para alfajoreros, chocolateros y emprendedores gastronómicos de todo el país que deseen participar de la feria. El evento representa una oportunidad para exhibir productos, fortalecer marcas, generar contactos comerciales y tomar contacto directo con el público.

Los interesados pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al +54 11 2575 9844.

image

El alfajor, uno de los dulces más representativos de la gastronomía argentina, es el eje de este encuentro que celebra la tradición y la innovación, y que forma parte del impulso generado por el Campeonato Mundial del Alfajor, una iniciativa que busca revalorizar este producto emblemático a nivel nacional e internacional.

El encuentro es organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor, Mundexpo, Empuje y Jump Agencia. La Feria Argentina del Alfajor tiene un espíritu federal y ya recorrió ciudades como Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Mar del Plata.

Temas
Seguí leyendo

De obra paralizada a barrio en marcha: Tunuyán comenzó a entregar las 300 viviendas

"Se terminó el mito de la distancia": la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella

La Ciudad de Mendoza será sede de Sitevinitech, la feria internacional de tecnología y negocios del vino

Godoy Cruz lanza un taller para transformar residuos textiles en nuevos productos

"Entran, roban y salen": el nuevo robo de un menor que sacude a Malargüe

Cómo anotarse a las actividades deportivas del Playón Sanidad de Ciudad

DNI en 24 horas: cómo hacer el trámite en el camión del Renaper en San Rafael

San Carlos impulsó un taller para fortalecer el liderazgo de las mujeres

LO QUE SE LEE AHORA
Se terminó el mito de la distancia: la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella. video

"Se terminó el mito de la distancia": la reina volvió a San Rafael y prometió dejar huella

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Videos y fotos: impactante incendio en un casino de San Martín moviliza a varias dotaciones de bomberos