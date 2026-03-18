18 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Nave Cultural Mendoza

La Nave Cultural Mendoza presenta el ciclo Nave Acústico 360 con tributos a Tina Turner y Bon Jovi

La Nave Cultural Mendoza será escenario de dos noches de rock internacional en formato acústico e inmersivo con una previa gastronómica.

Nave Acústico 360 en la Ciudad de Mendoza.

Nave Acústico 360 en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Nave Cultural Mendoza vuelve a ser escenario de una experiencia musical diferente con una nueva edición del ciclo Nave Acústico 360, una propuesta que invita a vivir conciertos con una puesta en escena envolvente, donde el público rodea a los músicos y se genera una conexión más cercana e íntima con el espectáculo.

Durante este mes se realizarán dos recitales tributo a grandes íconos del rock internacional. Cada jornada comenzará con una previa gastronómica y continuará con conciertos acústicos que recorrerán algunos de los repertorios más emblemáticos del género.

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Los shows se desarrollarán en la Sala 1 de la Nave Cultural, con capacidad limitada para garantizar una experiencia sonora de alta calidad y cercanía con los artistas. Las entradas ya están disponibles a través de EntradaWeb, con un valor de $12.000 en preventa y $15.000 en taquilla.

Homenaje a Tina Turner en la Nave Cultural Mendoza

El ciclo comenzará este sábado 21 con un tributo a una de las artistas más influyentes del rock y el pop mundial. La banda mendocina The Best presentará el espectáculo “Tina Turner Acústico 360”, un show que busca recrear la potencia escénica y la fuerza interpretativa que convirtieron a la cantante en una leyenda.

El repertorio incluirá clásicos inolvidables como What's Love Got to Do with It, Simply the Best y Proud Mary, en un recorrido por los momentos más emblemáticos de su carrera.

La agrupación nació en 2024 con el objetivo de homenajear a la llamada “Reina del Rock” y está integrada por músicos de amplia trayectoria: Claudio Benedetti en batería, Federico Servant en guitarra, Juan Pablo Bruno en saxo, Claudio Sosa en bajo, Adrián Muñoz en piano y Bibiana Fernández en voz.

El concierto comenzará a las 21, con una previa gastronómica desde las 20 horas.

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Tributo a Bon Jovi en la Nave Cultural Mendoza

La segunda fecha del ciclo será el sábado 28, con un espectáculo dedicado a otro gigante del rock internacional. La banda mendocina Runaway presentará un tributo revival a Bon Jovi, recreando el sonido y la estética que marcaron la época dorada del grupo durante las décadas del ‘80 y ‘90.

El proyecto nació de la iniciativa de Pablo Sánchez (voz) y Juan Pablo Staiti (guitarra), con la intención de rendir homenaje a una de las bandas más icónicas del hard rock.

La formación se completa con Luciano Vicario en teclados, Rubén Barolo en bajo y Sebastián Morales en batería. El show propone un viaje musical por los grandes himnos de Bon Jovi, reinterpretados en formato acústico e inmersivo.

Con esta nueva edición del ciclo Nave Acústico 360, la Nave Cultural —ubicada en el Parque Central de la Municipalidad de Mendoza— reafirma su apuesta por la música en vivo y las experiencias culturales innovadoras, combinando conciertos, cercanía escénica y gastronomía en dos noches pensadas para los amantes del rock.

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