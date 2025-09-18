Talleres gratuitos en Godoy Cruz para promover vínculos saludables en la niñez

El Municipio de Godoy Cruz lanza una nueva edición del programa “Acompañando infancias”, durante el mes de octubre. El mismo, contará con dos encuentros, que se desarrollarán los martes 7 y 14, en el Hiper Libertad.
Los talleres municipales de Godoy Cruz trabajarán sobre la gestión de emociones, la resolución de conflictos y la construcción de relaciones respetuosas.
Cabe destacar que, la propuesta está dirigida a la infancia (grupos de niños de 6 a 12 años). Así, el objetivo es brindar herramientas para el desarrollo personal y la construcción de vínculos saludables.
El taller se enmarca en la psicoeducación y la reflexión, combinando dinámicas prácticas que buscan favorecer el autoconocimiento y la gestión de emociones. Entonces, en los encuentros se abordarán temas vinculados a la identificación y regulación emocional. También, se trabajará en la concientización sobre la prevención de violencias y la importancia de diferenciar entre buenos y malos tratos.
El programa pondrá el foco en valores y competencias claves para la vida cotidiana. Por lo que se desarrollarán temas como la empatía, el compañerismo y la comunicación asertiva. Igualmente, se abordarán otros aspectos importantes como la resolución de conflictos, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el respeto de límites y la responsabilidad.
En síntesis, estas instancias buscan generar espacios seguros donde los niños puedan expresarse y compartir experiencias. Como así también aprenderán a establecer relaciones interpersonales saludables.
En el primer encuentro se trabajará la identificación y gestión de emociones. Mientras que en el segundo encuentro se profundizará sobre la concientización y prevención de violencias, discriminación entre buenos y malos tratos, y desarrollo de habilidades socioemocionales.
Las familias interesadas pueden comunicarse para consultas e inscripciones de lunes a viernes, de 8 a 13, al 261 3609536 (Departamento de Familia).