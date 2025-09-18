Talleres gratuitos en Godoy Cruz para promover vínculos saludables en la niñez

El Municipio de Godoy Cruz lanza una nueva edición del programa “Acompañando infancias” , durante el mes de octubre. El mismo, contará con dos encuentros, que se desarrollarán los martes 7 y 14, en el Hiper Libertad.

Cabe destacar que, la propuesta está dirigida a la infancia (grupos de niños de 6 a 12 años) . Así, el objetivo es brindar herramientas para el desarrollo personal y la construcción de vínculos saludables.

El taller se enmarca en la psicoeducación y la reflexión , combinando dinámicas prácticas que buscan favorecer el autoconocimiento y la gestión de emociones. Entonces, en los encuentros se abordarán temas vinculados a la identificación y regulación emocional. También, se trabajará en la concientización sobre la prevención de violencias y la importancia de diferenciar entre buenos y malos tratos .

El programa pondrá el foco en valores y competencias claves para la vida cotidiana. Por lo que se desarrollarán temas como la empatía, el compañerismo y la comunicación asertiva. Igualmente, se abordarán otros aspectos importantes como la resolución de conflictos, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el respeto de límites y la responsabilidad.

En síntesis, estas instancias buscan generar espacios seguros donde los niños puedan expresarse y compartir experiencias. Como así también aprenderán a establecer relaciones interpersonales saludables.

Detalle de los encuentros

En el primer encuentro se trabajará la identificación y gestión de emociones. Mientras que en el segundo encuentro se profundizará sobre la concientización y prevención de violencias, discriminación entre buenos y malos tratos, y desarrollo de habilidades socioemocionales.

Inscripciones y consultas

Las familias interesadas pueden comunicarse para consultas e inscripciones de lunes a viernes, de 8 a 13, al 261 3609536 (Departamento de Familia).