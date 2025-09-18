Tensión

Violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos, generando preocupación en la comunidad educativa.

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos

 Por Carla Canizzaro

Un nuevo episodio de violencia escolar conmocionó a la comunidad educativa de Mendoza. Un grupo de estudiantes protagonizó una feroz pelea en la escuela Armando Tejada Gómez, ubicada en el departamento de Las Heras, lo que obligó a la intervención de la Policía de Mendoza.

La brutal pelea generó preocupación en la comunidad educativa

Según informaron fuentes oficiales a este medio, el conflicto comenzó el lunes dentro del establecimiento y culminó a la salida del turno mañana con gritos, insultos y empujones. A pesar de que las autoridades habían dispuesto medidas preventivas por situaciones previas, no lograron evitar que la confrontación se desatara.

En medio del desorden, efectivos policiales de la Policía de Mendoza utilizaron armamento largo para realizar disparos disuasivos con el fin de contener a los estudiantes. Sin embargo, la tensión aumentó cuando algunos jóvenes respondieron arrojando piedras contra los uniformados, lo que motivó a los agentes a emplear gas lacrimógeno para dispersarlos.

Tras un intenso operativo, la situación finalmente fue controlada. No obstante, este grave hecho volvió a poner en evidencia la creciente preocupación por la violencia en las instituciones educativas, que alarma a familias, docentes y a la sociedad en general.

