Múltiples operativos policiales en Mendoza: detenidos, autos recuperados y drogas incautadas

Las acciones buscan reforzar la seguridad en las calles y prevenir el delito

La Policía de Mendoza realizó en las últimas horas diversos operativos en varios departamentos de la provincia. Los procedimientos dejaron detenidos , vehículos recuperados y drogas incautadas. Según informaron las autoridades, las acciones buscan reforzar la seguridad en las calles y prevenir el delito.

En el asentamiento Castro , efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) detectaron un automóvil Peugeot 504 con el dominio limado , en cuyo interior dormía un hombre de 35 años . Tras verificar la documentación, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por hurto agravado , por lo que el sujeto fue detenido y el rodado incautado.

Minutos más tarde, en la intersección de Venezuela y Salta , un joven de 19 años fue interceptado mientras circulaba en contramano en una motocicleta . El sospechoso arrojó una bolsa a la acequia que contenía cuatro trozos compactos de marihuana . Fue detenido y la sustancia quedó bajo custodia policial.

Por otro lado, en calle Delgado y Sarmiento , la policía halló a dos individuos (uno de ellos de 15 años) con 17 envoltorios de cocaína . El mayor quedó a disposición de la Justicia, mientras que el adolescente fue entregado al ETI .

Las Heras, Godoy Cruz y Luján: persecuciones y robos frustrados

En Las Heras, un joven de 19 años protagonizó una persecución a alta velocidad a bordo de una Honda Wave 110 cc. Tras evadir a dos móviles y realizar maniobras peligrosas, fue interceptado al intentar ingresar a un garaje. La moto fue secuestrada y el conductor quedó detenido.

policía de mendoza, operativo, robo En Las Heras, un joven de 19 años protagonizó una persecución a alta velocidad a bordo de una Honda Wave 110 cc Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En Godoy Cruz, dos hombres de 26 y 44 años fueron aprehendidos en calle El Chaja luego de robar una escalera en Cervantes al 2049. El elemento sustraído fue recuperado.

En Luján de Cuyo, la policía local recuperó un Renault Sandero con pedido de secuestro por robo agravado en calle Alonso y Pueyrredón. El conductor, de 33 años, fue detenido tras intentar huir, mientras que sus cómplices lograron escapar hacia un campo.

Operativo con apoyo de cámaras: dos detenidos en Las Heras

Gracias al monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la Unidad Especial de Patrullaje detuvo a dos jóvenes de 18 y 24 años señalados por ingresar a un domicilio en calle Dr. Moreno. Al momento de la detención, los efectivos secuestraron un bolso rojo con herramientas y un alargador, elementos que habrían sido sustraídos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Las autoridades destacaron que estos procedimientos forman parte del plan integral de seguridad que busca reducir delitos y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.