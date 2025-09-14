superior

Video: Terence Crawford impuso su boxeo ante Canelo Álvarez y le arrebató los 4 títulos mundiales en Las Vegas

El hábil Terence Crawford venció a Canelo Álvarez por decisión unánime y se convirtió en campeón indiscutido en tres divisiones de boxeo. Mirá cómo lo logró.

Crawford hizo historia al vencer a Canelo Álvarez y arrebatarle sus cinturones del peso supermediano de boxeo.

Por Sitio Andino Deportes

En una jornada histórica en Las Vegas, el estadounidense Terence Crawford dio una cátedra de boxeo y derrotó por decisión unánime al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, arrebatándole los cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano. Con este triunfo, el norteamericano se convirtió en el primer púgil en ser indiscutido en tres divisiones distintas.

Un recital de boxeo que sorprendió al mundo

Los jueces fallaron a favor de Crawford con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112, en un combate que silenció al Allegiant Stadium, colmado por más de 70.000 aficionados en su mayoría mexicanos. La pelea fue transmitida a nivel mundial por Netflix y tuvo una bolsa garantizada de 100 millones de dólares para Canelo.

Crawford, de 37 años, subió dos categorías para desafiar al campeón absoluto de las 168 libras. Sin sentir la diferencia de peso, se mostró veloz, ágil y dominante de principio a fin, frustrando a un Canelo que jamás logró ajustar su estrategia y lució lento ante el ritmo de su rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HeraldoDep_MX/status/1967256715881292237&partner=&hide_thread=false

Repercusiones y lo que dejó la derrota de Canelo Álvarez

Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad”, declaró Crawford, visiblemente emocionado tras la consagración. Por su parte, Canelo reconoció la superioridad de su adversario y dejó la puerta abierta a un nuevo cruce: “Una derrota no me define, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito”.

El evento contó con la presencia de celebridades como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara, y significó la tercera derrota profesional en la carrera de Álvarez, que no perdía desde su caída en 2022 frente a Dmitry Bivol en el peso mediopesado.

