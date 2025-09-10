Para Elena Alonso, la educación financiera "da libertad y tranquilidad"

La educación financiera es fundamental para quienes desean gestionar mejor sus ingresos. En muchas ocasiones, se desconoce si conviene pagar el mínimo de la tarjeta de crédito , si destinar los ahorros a la compra de dólares o a un plazo fijo, o incluso si es posible proyectar una economía personal o familiar a mediano plazo.

Elena Alonso , economista y educadora en finanzas, comparó la educación financiera con una biblioteca gigante : “Tenemos al alcance de la mano cientos de libros, pero no se sabe bien cuál elegir, cómo usarlo ni cuándo leerlo. Eso mismo pasa con la educación financiera: la clave es identificar qué herramienta es adecuada para cada persona y cómo dar los primeros pasos”, explicó en diálogo con Sitio Andino .

De acuerdo con la especialista, el primer paso siempre es ordenarse , identificar los puntos débiles y luego planificar . Esto implica conocer los hábitos de consumo y los gastos cotidianos para poder gestionarlos correctamente más adelante.

“Lo primero es detectar el talón de Aquiles. Hay personas que gastan demasiado en cosas innecesarias, sin una previsión clara”, indicó Alonso. Reconocer ese punto débil es esencial, especialmente en un contexto económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo .

Una vez identificado, el siguiente paso es planificar: “Si ordenás, pero no tenés objetivos, terminás viviendo el día a día sin rumbo”. Ocurre que estamos acostumbrados a convivir con cierta incertidumbre, lo que dificulta proyectarse a mediano plazo.

“Muchas veces pensamos en chiquito porque nos educaron así, pero hay que animarse a proyectar en grande. La estabilidad financiera no significa acumular mucho dinero, sino estar tranquilo con el nivel de vida que cada uno quiera darse”, añadió.

El objetivo de la educación financiera

Para Alonso, la educación financiera no es teoría abstracta, sino práctica cotidiana: “Es aprender a organizarse, a planificar, a tomar decisiones informadas”.

No se trata de acumular dinero ni de alcanzar la riqueza, sino de vivir de manera más ordenada y tranquila: “Poder vivir el nivel de vida que uno elija sin sobresaltos, sabiendo manejar ingresos, gastos, deudas e inversiones”.

Elena Alonso Edu Financiera El objetivo de la educación financiera no es acumular dinero sino vivir con tranquilidad. Foto: Municipalidad de Mendoza

La economista resaltó que este proceso requiere paciencia: “Es un proceso que requiere tiempo y constancia, nadie cambia su situación financiera de un día para otro”.

Además, destacó la importancia de las decisiones conscientes: “No me gusta usar la palabra ‘sacrificio’. Prefiero hablar de decisiones conscientes. Se trata de postergar un consumo de hoy para ganar tranquilidad mañana. Esa es la base de la educación financiera: decidir con conciencia. Puede parecer simple, pero es difícil porque no lo tenemos arraigado”.

Educación financiera desde la temprana juventud

Alonso subrayó la relevancia de trabajar con los jóvenes. Explicó que son los más permeables y que están en búsqueda de primeras decisiones que involucran su proyecto de vida: qué carrera estudiar, qué camino seguir, cómo será su futuro. Sin embargo, "casi nunca se plantean cómo quieren estar financieramente en unos años".

Aunque nunca es tarde para educarse, los jóvenes representan un sector clave para fortalecer la educación financiera y garantizar una mejor situación económica y calidad de vida futura.

La economista también resaltó el rol de la familia en este aprendizaje: “Hablar con los hijos, dar el ejemplo, conversar en grupos. Hay que crear redes, aliados con los que compartir experiencias y mejorar”.

La educación financiera debe comenzar temprano y formar parte del proyecto de vida. “Educarse financieramente es un camino que les va a dar libertad y tranquilidad en el futuro”, aseguró.

Talleres “Educación Financiera para tu Vida”

Alonso difunde conocimientos financieros a través de sus redes sociales (@elena.financiera en Instagram) y mediante talleres y capacitaciones.

educacion financiera Elena Alonso educa a través de sus redes sociales y, también, desde talleres o asesorías. Flyer: Instagram @elena.financiera

Tal es el caso de la capacitación “Educación Financiera para tu Vida”, impulsado por la Municipalidad de Mendoza y el Gobierno provincial, que se realiza este martes 9 de septiembre. El programa incluyó talleres dirigidos a estudiantes, emprendedores, mujeres y público en general, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que faciliten la gestión financiera personal y profesional.