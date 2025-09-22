Recalculando: la nueva fecha que puso el Gobierno al Plan Hídrico y el Código de Aguas

La presentación del Plan Maestro Hídrico y el Código de Aguas de Mendoza sigue dilatándose. Durante la presentación de una nueva flota de maquinaria para el Departamento General de Irrigación, el superintendente Sergio Marinelli confirmó que la nueva meta para llevar ambos proyectos a la Legislatura es febrero de 2026 .

Ambas iniciativas fueron anunciadas por el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso ante la asamblea legislativa del 1º de mayo de 2024 . Sin embargo, el DGI comenzó a trabajar en un anteproyecto tiempo antes. En un principio se fijó febrero de 2025 como fecha estimada para la presentación del Código en la Legislatura .

No obstante, el proceso de elaboración de la propuesta demandó más tiempo, se incorporaron más voces (la firma israelí Mekorot , entre ellas) y los plazos se estiraron para mediados de este año .

Ahora, el funcionario admitió que el plazo se mueve otra vez y que el Parlamento recién recibiría los textos en febrero del año próximo .

La idea del Gobierno es presentar el Código y el Plan Hídrico en conjunto, y que ese plan, elaborado a partir de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, recién terminaría su recorrido técnico en enero.

agua potable, acueducto Monte Comán La Horqueta.jpeg El Código de Aguas y el Plan Maestro estarían listos en enero de 2026, según Sergio Marinelli. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Marinelli reveló que ya recibió las observaciones del especialista Miguel Mathus Escorihuela, encargado de revisar la versión final del Código. Con las correcciones del académico, se realiza un nuevo control con las entidades que participaron de los estamentos previos (cámaras empresariales, inspecciones de cauces y otros actores de los cuatro oasis).

“El plan se entrega al gobernador en enero y será él quien determine cuándo se envía a la Legislatura”, dijo Marinelli, quien aclaró que no hay “apuro” y que la prioridad es compatibilizar los cambios legales con el diagnóstico hídrico provincial.

El Plan Maestro, que deberá contar con validaciones por cuenca, funcionará como insumo para las futuras leyes.

Primero se aprobará un plan provincial y luego se elaborarán planes específicos para cada cuenca, atendiendo las diferencias entre el Gran Mendoza y las zonas agrícolas de todas las regiones.

Sergio Marinelli, Alfredo Cornejo, Irrigación 02 Marinelli y Cornejo presentaron nueva maquinaria para el DGI y se refirieron al Plan Hídrico y el Código de Aguas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En ese contexto, Marinelli volvió a marcar problemas que ya se habían mencionado en diagnósticos previos: transformación de tierras agrícolas en zonas urbanas, uso de agua potable para riego y necesidad de prever inversiones para devolver agua tratada a los agricultores cuando se incremente el consumo en las ciudades.