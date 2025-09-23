Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio.

La justicia ordenó la detención, en Las Heras , de un hombre en el marco de la causa que investiga la desaparición y posible homicidio de Sebastián Codina , el joven que fue visto por última vez en la feria de Guaymallén en enero del 2023 y cuyo paradero es una incógnita.

Se trata de Ariel Alejandro Rosales (28), quien vivía con Codina en una habitación que ambos alquilaban , en el interior del Mercado Cooperativo del Acceso Este, en Guaymallén.

El hombre fue capturado tras un allanamiento realizado en Las Heras en la mañana de este martes y en las próximas horas será imputado por homicidio simple, quedando detenido a disposición del fiscal Gustavo Pirrello.

La causa penal ya tiene un imputado, justamente el padre del hombre detenido ahora , Daniel Rosales, quien fue liberado meses atrás, pero continúa ligado al proceso, señalado como posible partícipe del homicidio de Codina.

Detenido Caso Dario Sebastian Codina El nuevo sospechoso del caso Darío Sebastián Codina fue detenido en Las Heras.

Ahora, tras algunas testimoniales y pruebas que recibió el fiscal Pirrello, se ordenó la detención del hijo de ese primer acusado, Ariel Alejandro Rosales Robledo.

Distintos relatos complican al hombre, al señalar que “mantenían constantes peleas con Codina” y que “estaban involucrados en distintos hechos delictivos”.

Además, de acuerdo a la reconstrucción de las últimas horas previas a la desaparición de Codina, se supo que Rosales fue la última persona en verlo con vida.

Con todos estos datos, Pirrello pidió la captura del sospechoso, quien fue atrapado tras un allanamiento en calle Río Juramento al 3.600 de El Algarrobal Las Heras.

Durante la medida los investigadores secuestraron un celular que ahora será peritado. Los detectives se mostraron esperanzados en encontrar pruebas importantes para la causa en ese aparato.

De esta forma, la causa que investiga la desaparición de Codina y su posible homicidio, ya tiene dos imputados, padre e hijo, aunque el mayor goza del beneficio de la libertad.