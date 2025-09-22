Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado.

Tras la captura del principal sospechoso del homicidio de Sergio Nacenta (59), el empresario sanjuanino hallado asesinado en Las Heras en el interior de su camioneta, la justicia puso la lupa en el accionar de una mujer, presuntamente menor de edad , surgiendo a partir de esto al menos dos hipótesis acerca del móvil del crimen.

Esa menor sería familiar de Matías Exequiel Alonso Jara (32), el sospechoso detenido este domingo y que en breve será acusado formalmente como autor del homicidio de Nacenta, ocurrido en la madrugada del sábado en El Algarrobal, Las Heras.

Los detectives confirmaron que la víctima había intercambiado mensajes con la menor de edad y que al momento del crimen iba a buscarla a su casa, cerca de donde ocurrió el asesinato. Incluso, llevaba una flor, presuntamente, para la menor. Se cree que el empresario no sabía su edad real.

Los investigadores investigan ahora si Nacenta había sido engañado para que llegara a ese lugar y que luego, posteriormente, sea asaltado .

Incluso, una alta fuente policial aseguró que, posiblemente, el empresario advirtió que iba a ser víctima de un robo y cuando intentó escapar, fue baleado.

Una menor, la clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Al mismo tiempo, algunos investigadores afirmaron que, posiblemente, el agresor también haya atacado a Nacenta para “defender” a la menor ante un supuesto caso de acoso. Sin embargo, fuentes judiciales descartaron esta hipótesis.

detenido homicidio las heras El acusado fue detenido este domingo y será acusado por homicidio agravado.

Es que horas después del homicidio, apareció un testigo presencial que aportó datos clave para la detención del presunto autor. Dijo quién había disparado, señaló el lugar donde vive y dijo que el sujeto era parte de una banda que “planifica emboscadas a hombres para robarles”.

En ese sentido, agregó que el individuo actúa junto a mujeres y otras personas, contactando a hombres, preferentemente casados, a través de las redes sociales. Luego de hablar con ellos, los citan en un lugar específico, donde los abordan y asaltan.

Para los sabuesos creen que esto fue lo que pasó. Nacenta fue engañado por una mujer, presuntamente menor de edad, y cuando llegó al lugar advirtió que iba a ser víctima de un robo.

En ese momento intentó escapar, pero un individuo, al parecer Alonso Jara, le disparó y la bala impactó en la espalda de Nacenta, quien murió a los pocos minutos.

Lo cierto es que el ahora detenido será imputado en las próximas horas por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y los investigadores aguardan a su posible declaración.

Tras esto, la fiscal Andrea Lazo deberá ordenar directivas para continuar la pesquisa.