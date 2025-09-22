quedó internado

Brutal golpiza a un hombre en una casa de Las Heras

Un hombre fue víctima de una brutal agresión en una casa de Las Heras. La justicia investiga cómo ocurrió el hecho. No hay detenidos.

La víctima permanece internada en el hospital Central.&nbsp;

La víctima permanece internada en el hospital Central. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un hombre de 44 años fue víctima de una brutal agresión en una casa de Las Heras donde estaba reunido un grupo de personas, quienes ahora están siendo citadas a declarar para establecer qué fue lo que pasó en el hogar, en tanto que la víctima permanece internada en el hospital Central.

El hecho ocurrió en la noche de este domingo en una casa de calle Sáenz Peña de Las Heras y la víctima, Fernando Vega (44), debió ser internada por las graves heridas que sufrió.

Afortunadamente, el parte médico desde el hospital indicó que el paciente tuvo una buena evolución y se encuentra “fuera de peligro”.

Brutal golpiza a un hombre en una casa de Las Heras

Según fuentes policiales, en la vivienda mencionada había un grupo de hombres reunido y por causas que se investigan se originó una riña.

El dueño del hogar explicó que él estaba durmiendo cuando advirtió que dos sujetos se estaban golpeando y agrediendo con armas blancas.

Entonces, decidió escapar por los techos de la vivienda y se dirigió de inmediato a la Comisaría 16 de Las Heras, donde denunció lo ocurrido.

Cuando la policía llegó a la casa en cuestión, encontró a un hombre gravemente herido, por lo que este debió ser derivado, de urgencia, al hospital Central.

En el centro asistencial informaron que Vega presentaba graves lesiones faciales con cortes y abundante pérdida de sangre, en tanto que luego se indicó que había sufrido un traumatismo de cráneo grave.

La fiscalía interviniente ordenó el trabajo de Policía Científica y efectivos de la División de Homicidios en la escena del hecho.

Al mismo tiempo, el dueño de casa declaró, pero dio versiones contradictorias, por lo que la justicia investiga qué fue lo que ocurrió en el lugar. Por el momento no hay detenidos.

En tanto que los detectives esperan por la evolución de la víctima para que pueda declarar y aportar datos a la causa.

