El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

La semana comenzó con un fuerte descenso del dólar oficial , que cotiza a $1.470 para la venta y a $1.420 en el Banco Nación. La caída de la divisa se da en un contexto marcado por el abierto respaldo de Estados Unidos al Gobierno nacional y tras el anuncio de retenciones cero para los granos .

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de EE.UU. en América Latina, y el Tesoro de EE.UU. está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Elecciones y economía Entre el dólar, la inflación y los escándalos: Javier Milei enfrenta su techo político

Mercado cambiario Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre de 2025

En ese marco, el dólar mayorista —referencia clave para las operaciones agroexportadoras— retrocedió hasta los $1.433 , tras abrir a $1.475.

No solo descendieron el oficial y el mayorista, también lo hicieron el paralelo y los financieros. El dólar blue cayó $40 y se ubica en:

Dólar blue compra: $1.460

$1.460 Dólar blue venta: $1.480

Por su parte, el dólar MEP cotiza en $1.445,50 para la compra y $1.446,73 para la venta. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió a $1.458,88 para la venta.

Suben las acciones argentinas y baja el riesgo país

Las acciones y los bonos soberanos argentinos registran fuertes subas este lunes, luego de semanas de marcada inestabilidad. El índice EMBI+ Argentina —que mide el riesgo país según JP Morgan— se redujo 320 puntos, hasta los 1.136 puntos básicos, una caída del 22% en la jornada. El viernes pasado había alcanzado los 1.516 puntos, su nivel más alto del mes.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas muestran alzas de hasta 18%, lideradas por los bancos. En el plano local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza 6,3%, hasta ubicarse en 1.789.000 puntos.

image.png El anuncio de retenciones cero a los granos también impactó en la apertura del mercado cambiario.

Retenciones cero: impacto directo en el mercado

El repunte del mercado también se explica por la decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones a la exportación de granos, medida que regirá hasta el 31 de octubre. El objetivo es acelerar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares, en un intento de reforzar reservas y estabilizar el tipo de cambio.

“El programa de gobierno no se va a detener por maniobras políticas. Por eso, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la red social X/ Ámbito Financiero e Infobae