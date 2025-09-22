MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

El Gobierno anunció que quitará las retenciones de forma transitoria para impulsar el agro y favorecer la llegada de dólares al país. Los detalles.

El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre

El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes a través de su cuenta de X que el Gobierno nacional eliminará las retenciones a la soja y a otros granos. La medida, que se extenderá hasta el 31 de octubre, alcanzará a las exportaciones agroindustriales con el fin de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, señaló Adorni en su publicación.

Lee además
El Gobierno Nacional promulgó la ley de Discapacidad, pero postergó su aplicación.
Poder Ejecutivo

El Gobierno Nacional promulgó la ley de Discapacidad, pero postergó su aplicación
El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para tratar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de reparto de los ATN.
Congreso

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar el veto a la ley de reparto de los ATN
Embed

Eliminación temporal de las retenciones

La resolución tendrá un carácter excepcional, vigente por poco más de un mes, y abarcará a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión apunta a acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar mayor previsibilidad al mercado cambiario.

Con esta disposición, el Gobierno busca reforzar las reservas del Banco Central y enviar una señal al sector agroexportador para que adelante sus operaciones de venta al exterior.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores

Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos

Feriados: así quedarán los fines de semana largo en 2026

En un evento de España, Milei calificó a la oposición como "fenómeno violento y lleno de odio"

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector: qué medidas piden

Menos vacunas contra la aftosa: qué cambia en la ganadería con la decisión oficial

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre
MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Por Sitio Andino Economía
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Por Cecilia Zabala