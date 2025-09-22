El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre Foto: NA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes a través de su cuenta de X que el Gobierno nacional eliminará las retenciones a la soja y a otros granos. La medida, que se extenderá hasta el 31 de octubre, alcanzará a las exportaciones agroindustriales con el fin de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, señaló Adorni en su publicación.

Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero… — Manuel Adorni (@madorni) September 22, 2025 Eliminación temporal de las retenciones La resolución tendrá un carácter excepcional, vigente por poco más de un mes, y abarcará a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión apunta a acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar mayor previsibilidad al mercado cambiario.

Con esta disposición, el Gobierno busca reforzar las reservas del Banco Central y enviar una señal al sector agroexportador para que adelante sus operaciones de venta al exterior.