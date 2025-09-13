La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector: qué medidas piden

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”. En medio de la reunión del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de Paraná

El sector expresó su importancia dentro del “desarrollo integral” de la Argentina.

Infraestructura sanitaria Godoy Cruz inauguró la ampliación del Centro Illia: atención más cómoda y eficiente

ENTREVISTA Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"

“Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad. La construcción no es solo una actividad económica: es una expresión concreta de la voluntad de creer, de proyectar futuro y de construir sociedad ”, señaló la CAMARCO.

Desde el sector detallaron que el freno en las obras públicas por parte del Gobierno nacional “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector.

Además, agregaron que la construcción privada “también está paralizada”, generando un “impacto” en el empelo y la economía.

“Cuando la construcción se detiene, se resiente todo el entramado productivo”, advirtieron.

La falta de inversión fue otro eje en el que pusieron una crítica, ya que “agrava la ‘deuda de infraestructura'” y se ve reflejada en “rutas deterioradas, energía obsoleta” y “puertos sin modernización”. Fuente: NA