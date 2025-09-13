Postura

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector: qué medidas piden

El sector de la construcción expresó su importancia dentro del “desarrollo integral” de la Argentina y pidió medidas al gobierno nacional.

Fuerte caída del empleo registrado: cuántos puestos de trabajo se perdieron.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”. En medio de la reunión del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de Paraná

El sector expresó su importancia dentro del “desarrollo integral” de la Argentina.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad. La construcción no es solo una actividad económica: es una expresión concreta de la voluntad de creer, de proyectar futuro y de construir sociedad”, señaló la CAMARCO.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector.

Por qué el sector de la construcción está en crisis

Desde el sector detallaron que el freno en las obras públicas por parte del Gobierno nacional “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”.

Además, agregaron que la construcción privada “también está paralizada”, generando un “impacto” en el empelo y la economía.

“Cuando la construcción se detiene, se resiente todo el entramado productivo”, advirtieron.

La falta de inversión fue otro eje en el que pusieron una crítica, ya que “agrava la ‘deuda de infraestructura'” y se ve reflejada en “rutas deterioradas, energía obsoleta” y “puertos sin modernización”. Fuente: NA

