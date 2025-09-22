Celebración

Empleados de Comercio festejan divididos: los tres departamentos en los que la actividad es normal

En tres departamentos de la provincia de Mendoza, el festejo de los empleados de Comercio no es este lunes. La celebración se hace el 29 de septiembre.

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito
Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La mayoría de los empleados de comercio de la provincia de Mendoza no trabaja este lunes 22 de septiembre, por conmemorarse su Día, sin embargo, en tres departamentos la actividad es absolutamente normal y el festejo se traslada al 29 de septiembre. Se trata de San Martín, La Paz y Santa Rosa.

Desde el 2020, el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) junto con las cámaras empresariales acordaron adelantar el feriado al cuarto lunes de septiembre, con la idea de garantizar un día de descanso a los trabajadores. La medida alcanza a supermercados, mayoristas y comercios en general.

Lee además
Los empleados de Comercio celebran su día: cómo impacta en Mendoza.
Celebración

Los empleados de Comercio celebran su día: cómo impacta en Mendoza
Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad
oscar david, supermercados, mayorista, compras, canasta basica, mercaderia.jpg
Empleados de Comercio: tres departamentos postergaron su festejo para el 29 de septiembre.

Empleados de Comercio: tres departamentos postergaron su festejo para el 29 de septiembre.

Empleados de Comercio: la excepción en el Este mendocino

A diferencia del resto de la provincia, los departamentos de San Martín, Santa Rosa y La Paz han decidido celebrar el Día del Empleado de Comercio el próximo lunes 29 de septiembre.

Este acuerdo local, alcanzado entre las cámaras comerciales de la zona, significa que este lunes el comercio en estos tres departamentos opera con total normalidad.

comercios del centro, venta día de la madre 2024
La actividad comercial en los tres departamentos del Este es normal.

La actividad comercial en los tres departamentos del Este es normal.

Detalles clave del asueto

  • ¿Quién puede abrir? si bien la jornada es no laborable, los comercios pueden abrir si son atendidos exclusivamente por sus dueños o familiares directos, sin la presencia de empleados.

  • ¿Qué pasa en el Mendoza Plaza Shopping? aunque los locales comerciales están cerrados, algunos servicios esenciales y de entretenimiento operan con normalidad. Esto incluye el patio de comidas, los bancos, los cines, la farmacia y el gimnasio.

21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, cine, compras, promociones, descuentos, locales comerciales, entretenimiento, paseo
En el Mendoza PLaza Shopping la atención es mixta.

En el Mendoza PLaza Shopping la atención es mixta.

  • Pago del feriado: para los empleados de comercio, la jornada se considera un feriado nacional, lo que implica que la jornada no trabajada debe ser abonada en su totalidad sin descuentos.

Temas
Seguí leyendo

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

La Orquesta Barroca de Mendoza presenta Las Cuatro Estaciones en Ciudad

Celebran el Día del Turismo en la Expo Mendoceando: diseño, arte y coctelería en Godoy Cruz

ATM San Rafael: no habrá atención presencial este lunes, enterate cómo hacer tus trámites

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 22 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de septiembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Te Puede Interesar

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Por Pablo Segura
El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado
MERCADO CAMBIARIO

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Por Sitio Andino Economía
El funcionario confirmó en Aconcagua Radio que la Lepra será local en el Malvinas durante la remodelación del Gargantini.
El detalle completo

Federico Chiapetta a Aconcagua Radio: "El Malvinas es un orgullo para Mendoza, pero cuesta $32 millones al mes"

Por Aconcagua Radio