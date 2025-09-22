Empleados de Comercio festejan divididos: los tres departamentos en los que la actividad es normal

Foto: Cristian Lozano

Por Natalia Mantineo







La mayoría de los empleados de comercio de la provincia de Mendoza no trabaja este lunes 22 de septiembre, por conmemorarse su Día, sin embargo, en tres departamentos la actividad es absolutamente normal y el festejo se traslada al 29 de septiembre. Se trata de San Martín, La Paz y Santa Rosa.

Desde el 2020, el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) junto con las cámaras empresariales acordaron adelantar el feriado al cuarto lunes de septiembre, con la idea de garantizar un día de descanso a los trabajadores. La medida alcanza a supermercados, mayoristas y comercios en general.

oscar david, supermercados, mayorista, compras, canasta basica, mercaderia.jpg Empleados de Comercio: tres departamentos postergaron su festejo para el 29 de septiembre. Foto: Yemel Fil Empleados de Comercio: la excepción en el Este mendocino A diferencia del resto de la provincia, los departamentos de San Martín, Santa Rosa y La Paz han decidido celebrar el Día del Empleado de Comercio el próximo lunes 29 de septiembre.

Este acuerdo local, alcanzado entre las cámaras comerciales de la zona, significa que este lunes el comercio en estos tres departamentos opera con total normalidad.

comercios del centro, venta día de la madre 2024 La actividad comercial en los tres departamentos del Este es normal. Foto: Cristian Lozano Detalles clave del asueto ¿Quién puede abrir? si bien la jornada es no laborable, los comercios pueden abrir si son atendidos exclusivamente por sus dueños o familiares directos, sin la presencia de empleados.

¿Qué pasa en el Mendoza Plaza Shopping? aunque los locales comerciales están cerrados, algunos servicios esenciales y de entretenimiento operan con normalidad. Esto incluye el patio de comidas, los bancos, los cines, la farmacia y el gimnasio. 21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, cine, compras, promociones, descuentos, locales comerciales, entretenimiento, paseo En el Mendoza PLaza Shopping la atención es mixta. Foto: Cristian Lozano Pago del feriado: para los empleados de comercio, la jornada se considera un feriado nacional, lo que implica que la jornada no trabajada debe ser abonada en su totalidad sin descuentos.