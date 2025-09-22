Celebración

Los empleados de Comercio celebran su día: cómo impacta en Mendoza

Desde el 2020, el festejo de los empleados de Comercio se traslada del 26 de septiembre al cuarto lunes del mes.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Desde el 2020, los empleados de Comercio de la provincia de Mendoza no festejan su día el 26 de septiembre sino que la celebración se traslada al cuarto lunes del mes. Por ello, este año, los trabajadores tendrán su festejo este lunes 22 de septiembre.

dia del empleado de comercio

Empleados de Comercio: impacto en Mendoza

La disposición rige en toda la provincia y afecta a:

  • Supermercados y mayoristas.

  • Comercios en el Gran Mendoza.

  • Comercios de las zonas Sur, Este y Valle de Uco.

Se aclara que aquellos locales que sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos, sin empleados a cargo, sí pueden abrir sus puertas.

Miércoles 11 de Junio, día del padre, comercios, vidrieras, regalos, descuentos, ofertas, negocios centro de Mendoza, ventas, cuero, Marroquinería
¿Qué pasa con el Mendoza Plaza Shopping?

En el Mendoza Plaza Shopping, la situación es mixta. Si bien los locales comerciales estarán cerrados, otros sectores operarán con normalidad.

21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, comercios, locales, marcas nuevas, 47 street
De acuerdo con la información oficial, el patio de comidas, bancos, cines, Distrito Shopping Food, la farmacia y el gimnasio mantendrán sus puertas abiertas en horario habitual.

