Los empleados de Comercio celebran su día: cómo impacta en Mendoza.

Desde el 2020, los empleados de Comercio de la provincia de Mendoza no festejan su día el 26 de septiembre sino que la celebración se traslada al cuarto lunes del mes. Por ello, este año, los trabajadores tendrán su festejo este lunes 22 de septiembre.

La medida, acordada entre el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresariales, tiene como objetivo garantizar un feriado no laborable para los trabajadores del sector.

La disposición rige en toda la provincia y afecta a:

Supermercados y mayoristas .

Comercios en el Gran Mendoza .

Comercios de las zonas Sur, Este y Valle de Uco.

Se aclara que aquellos locales que sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos, sin empleados a cargo, sí pueden abrir sus puertas.

Día del empleado de Comercio: los locales de Mendoza permanecerán cerrados este lunes.

¿Qué pasa con el Mendoza Plaza Shopping?

En el Mendoza Plaza Shopping, la situación es mixta. Si bien los locales comerciales estarán cerrados, otros sectores operarán con normalidad.

En el Mendoza PLaza Shopping, la situación será mixta.

De acuerdo con la información oficial, el patio de comidas, bancos, cines, Distrito Shopping Food, la farmacia y el gimnasio mantendrán sus puertas abiertas en horario habitual.