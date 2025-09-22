Atención contribuyentes

ATM San Rafael: no habrá atención presencial este lunes, enterate cómo hacer tus trámites

La delegación de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) en San Rafael no abrirá este 22 de septiembre. Cómo abonar impuestos y realizar gestiones online.

Foto: Axel Lloret

Aunque la fecha oficial en la que se celebra a los trabajadores es el 26 de septiembre, este año se trasladó al lunes 22. Ante esta situación, la ATM recordó que los contribuyentes podrán realizar sus gestiones a través de la plataforma Mis trámites on-line, disponible en el portal oficial www.atm.mendoza.gov.ar.

Qué modalidades de pago ofrece la Administración Tributaria Mendoza
Servicios habilitados en la web de la Administración Tributaria Mendoza

En esta sección digital, los usuarios pueden efectuar trámites relacionados con el Impuesto Automotor, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos (incluyendo Pymes, Monotributo Unificado Mendoza – MUM y Grandes Contribuyentes), Ingresos Varios, Impuesto de Sellos, Determinación de Oficio, así como otros que competen a la Dirección General de Regalías y a la Dirección General de Catastro.

Asimismo, el sitio de la ATM permite descargar y pagar en línea los boletos de los impuestos Automotor e Inmobiliario, generar planes de pago, abonar Tasas Retributivas de Servicios y autogestionar sellados, entre otros servicios.

De este modo, los contribuyentes de San Rafael podrán cumplir con sus obligaciones tributarias sin necesidad de concurrir de manera presencial, utilizando las herramientas digitales habilitadas por la Administración Tributaria Mendoza.

ATM, administracion tributaria mendoza.jpg
Qué modalidades de pago acepta la Administración Tributaria Mendoza

Sitio de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico:

  • Red Link
  • Red Pago Mis Cuentas

Pago con boleto:

  • Pago Fácil
  • Rapipago
  • Bolsa de Comercio de Mendoza

Calendario de vencimientos del Impuesto Automotor 2025:

Por otro lado, también se recuerda a los contribuyentes que, según el calendario oficial de ATM, hay tiempo hasta el 30 de septiembre para abonar la cuota 4 del impuesto automotor, y hasta el 28 de noviembre para pagar la cuota 5.

Asimismo, ATM informa a los mendocinos que hasta el 31 de octubre se puede abonar la cuota 5 del impuesto inmobiliario.

