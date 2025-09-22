ATM San Rafael: no habrá atención presencial este lunes, enterate cómo hacer tus trámites

Aunque la fecha oficial en la que se celebra a los trabajadores es el 26 de septiembre, este año se trasladó al lunes 22. Ante esta situación, la ATM recordó que los contribuyentes podrán realizar sus gestiones a través de la plataforma Mis trámites on-line, disponible en el portal oficial www.atm.mendoza.gov.ar.
Servicios habilitados en la web de la Administración Tributaria Mendoza
En esta sección digital, los usuarios pueden efectuar trámites relacionados con el Impuesto Automotor, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos (incluyendo Pymes, Monotributo Unificado Mendoza – MUM y Grandes Contribuyentes), Ingresos Varios, Impuesto de Sellos, Determinación de Oficio, así como otros que competen a la Dirección General de Regalías y a la Dirección General de Catastro.
Asimismo, el sitio de la ATM permite descargar y pagar en línea los boletos de los impuestos Automotor e Inmobiliario, generar planes de pago, abonar Tasas Retributivas de Servicios y autogestionar sellados, entre otros servicios.
De este modo, los contribuyentes deSan Rafael podrán cumplir con sus obligaciones tributarias sin necesidad de concurrir de manera presencial, utilizando las herramientas digitales habilitadas por la Administración Tributaria Mendoza.
ATM, administracion tributaria mendoza.jpg
La Administración Tributaria Mendoza informa que los trámites se pueden realizar y abonar de forma on-line.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Qué modalidades de pago acepta la Administración Tributaria Mendoza
Sitio de ATM:
Pago en línea con tarjetas.
Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).
Adherir al pago electrónico:
Red Link
Red Pago Mis Cuentas
Pago con boleto:
Pago Fácil
Rapipago
Bolsa de Comercio de Mendoza
Calendario de vencimientos del Impuesto Automotor 2025:
Por otro lado, también se recuerda a los contribuyentes que, según el calendario oficial de ATM, hay tiempo hasta el 30 de septiembre para abonar la cuota 4 del impuesto automotor, y hasta el 28 de noviembre para pagar la cuota 5.