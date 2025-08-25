ATM: cuándo vence la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario

La Administración Tributaria Mendoza ofrece descuentos a contribuyentes que estén al día

El próximo viernes 29 de agosto vence la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario . Por ello, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) recuerda a los contribuyentes que queda un plazo de varios días para abonar la obligación. La entidad ofrece distintas modalidades de pago y descuentos para quienes regularicen sus deudas.

El Gobierno de Mendoza informó que la última oportunidad para abonar el Impuesto Inmobiliario es entre este 25 y 29 de agosto. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar boleto” y “Pagar online” en www.atm.mendoza.gov.ar .

Tensión en la economía Mercados en alerta: el dólar sube, los bonos caen y JP Morgan baja proyecciones

Los vencimientos de las cuotas quinta y sexta serán del 27 al 31 de octubre y del 22 al 30 de diciembre respectivamente.

Adherir al pago electrónico:

Red Link.

Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto:

Pago Fácil.

Rapipago.

Bolsa de Comercio de Mendoza.

ATM.jpg Vence el Impuesto Inmobiliario 2025: ¿hasta cuándo hay tiempo de pagar la cuarta cuota? Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza

Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario 2025

Cuota 4: hasta el 29 de agosto.

Cuota 5: hasta el 31 de octubre.

Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.

Beneficio extra para quienes estén al día

Aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones pueden acceder a beneficios adicionales al momento de pagar sus impuestos patrimoniales 2025.

Según informa ATM, quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 tendrán un 10 % de descuento. A esto se suma otro 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023 y otro 10 % de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2024 respecto de todas sus obligaciones.