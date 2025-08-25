EN LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO

Turismo en movimiento con el Travel Sale 2025: cómo comprar viajes seguros y con descuentos exclusivos

Con más de 140 agencias y aerolíneas participantes, el Travel Sale 2025 busca reactivar el turismo con promociones imperdibles. Todo lo que tenés que saber.

Por Soledad Maturano

El turismo tiene una nueva oportunidad con el Travel Sale 2025, que ya está en marcha y promete grandes descuentos para quienes quieran viajar. Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, más de 140 agencias de viaje y plataformas online ofrecerán promociones, planes de pago y paquetes turísticos para destinos nacionales e internacionales.

La iniciativa es organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el objetivo de impulsar un sector golpeado por la caída del poder adquisitivo y la baja en la demanda. Para los viajeros, se convierte en una opción ideal para planificar escapadas o incluso reservar las próximas vacaciones con anticipación.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en las vacaciones de invierno de este año viajaron 4,3 millones de personas, un 10,9% menos que en 2024. En este contexto, el Travel Sale 2025 cobra relevancia como herramienta para estimular el turismo y reactivar la actividad económica.

Travel Sale 2025: qué promociones se pueden aprovechar

Durante toda la semana, las agencias y plataformas de viajes online lanzarán ofertas en vuelos, alojamiento, paquetes turísticos y actividades. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

  • Descuentos de hasta 60%, planes de pago y promociones como 2x1 y "segundo pasajero a mitad de precio".
  • Cuotas fijas con tarjeta de crédito y en algunos casos financiamiento sin interés.
  • Paquetes con precios congelados para viajes futuros.
  • Excursiones sin cargo, upgrades en hotelería y créditos para consumos.
  • Preventas con tarifas promocionales para temporada baja y verano 2026.

Aerolíneas que participan de la promoción

Además de las agencias, también participan Aerolíneas Argentinas y empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz y Grupo 8.

En el plano local, provincias como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán beneficios para impulsar el turismo interno.

De esta manera, el Travel Sale se convierte en una oportunidad para organizar escapadas cercanas o viajes de mayor alcance, tanto dentro del país como en el exterior.

Evitar estafas en el Travel Sale 2025

Como en cada edición, también aparecen riesgos de estafas online. Días atrás, Sitio Andino informó una serie de recomendaciones para aprovechar las ofertas y, ahora, repasamos consejos prácticos para evitar estafas:

  • Verificar que la agencia esté habilitada en el Registro Nacional de Agencias de Viajes.
  • Comprar siempre en sitios oficiales y evitar links dudosos de redes sociales o mensajería.
  • Revisar términos y condiciones de cada paquete turístico antes de pagar.
  • Guardar comprobantes y exigir factura electrónica.
  • Desconfiar de ofertas demasiado baratas, ya que podrían ser engañosas.

Con estas precauciones, el Travel Sale 2025 puede ser una excelente oportunidad para conseguir viajes con promociones, descuentos y facilidades de pago

