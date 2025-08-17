Productos turísticos de la provincia

Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

El turismo gastronómico busca con diferentes herramientas apuntalar una actividad que sigue en franco crecimiento.

Mendoza busca innovar en gastronomía.

Mendoza busca innovar en gastronomía.

 Por Claudio Altamirano

El sector turístico de la provincia de Mendoza ha lanzado la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación en gastronomía, una iniciativa que busca consolidar y expandir el reconocimiento de la provincia como un destino culinario de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de septiembre.

Alberto Albino, representante en Malargüe de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), detalló los pormenores de esta convocatoria, organizada en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza ((i.IDGM) y el Gobierno de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (EMETUR).

Lee además
Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local
La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza
Evento solidario

La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza
Embed - MALARGÜE: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Financiamiento para la investigación en gastronomía

Los "Proyectos de Investigación en Gastronomía" tienen como objetivo principal "consolidar a la gastronomía como un eje estratégico del desarrollo económico, turístico y cultural mendocino". Los trabajos seleccionados recibirán financiación, con montos que pueden alcanzar los $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos).

Albino destacó que la intención es "desarrollar nuevas líneas de investigación", poniendo especial énfasis en la gastronomía sostenible y la ciencia de los alimentos. Esta estrategia busca fortalecer aún más la posición de Mendoza en el mapa gastronómico, aprovechando la alta calidad que ya se le reconoce en el sector turístico.

El empresario malargüino enfatizó que esta evolución es un reflejo de una tendencia global. "Como en el resto del mundo, la gastronomía en Mendoza ha tomado un nuevo rumbo", señaló Albino, contrastando con épocas pasadas donde las influencias de las escuelas culinarias francesas o italianas eran predominantes.

Actualmente, la gastronomía a nivel mundial se enfoca en la trazabilidad y el uso de productos locales, lo que permite un valioso rescate patrimonial a través de los sabores, estilos y técnicas de preparación. Esta conexión con la historia y la identidad de un lugar es precisamente lo que buscan los turistas de hoy en día.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz se posiciona como capital gastronómica con promociones por el Día del Niño

Vuelve la "Noche de Degustación" a la Bodega Faraón, con lo mejor del vino y la gastronomía alvearense

Actividad física y salud: una caminata que une a la comunidad escolar

La reapertura del Museo del Área Fundacional se vivió con San Martín, infancias y cultura

Irrigación y Gobierno de Mendoza fortalecen el sistema hídrico del sur provincial

Aprender Lengua de Señas: un paso hacia una sociedad más inclusiva

San Rafael celebró los 25 años de Uniendo Metas, pionero en el Modelo Naciones Unidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

LO QUE SE LEE AHORA
San Martín, infancias y cultura: así se vivió la reapertura del Museo del Área Fundacional
Ciudad de Mendoza

La reapertura del Museo del Área Fundacional se vivió con San Martín, infancias y cultura

Las Más Leídas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Te Puede Interesar

Las promociones no alcanzaron este Día del Niño y el gasto promedio cayó. 
Sector pymes

Las promociones no alcanzaron este Día del Niño y el gasto promedio cayó

Por Sitio Andino Economía
El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas (Foto: Prensa HLH y BM).
Vamos mendoza

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron acción en el Federal A ¿Cómo quedaron en el torneo?

Por Martín Sebastián Colucci
José de San Martín padre tambien del vino cuyano (Imagen trabajada con IA)
San Martín viticultor

José de San Martín, Padre de la Patria y del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez