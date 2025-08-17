Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

El sector turístico de la provincia de Mendoza ha lanzado la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación en gastronomía , una iniciativa que busca consolidar y expandir el reconocimiento de la provincia como un destino culinario de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional . Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de septiembre.

Alberto Albino , representante en Malargüe de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), detalló los pormenores de esta convocatoria, organizada en colaboración con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo , el I nstituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza ((i.IDGM) y el Gobierno de Mendoza , a través del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) .

Los "Proyectos de Investigación en Gastronomía" tienen como objetivo principal "consolidar a la gastronomía como un eje estratégico del desarrollo económico, turístico y cultural mendocino" . Los trabajos seleccionados recibirán financiación , con montos que pueden alcanzar los $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos) .

Albino destacó que la intención es "desarrollar nuevas líneas de investigación", poniendo especial énfasis en la gastronomía sostenible y la ciencia de los alimentos . Esta estrategia busca fortalecer aún más la posición de Mendoza en el mapa gastronómico , aprovechando la alta calidad que ya se le reconoce en el sector turístico.

El empresario malargüino enfatizó que esta evolución es un reflejo de una tendencia global. "Como en el resto del mundo, la gastronomía en Mendoza ha tomado un nuevo rumbo", señaló Albino, contrastando con épocas pasadas donde las influencias de las escuelas culinarias francesas o italianas eran predominantes.

Actualmente, la gastronomía a nivel mundial se enfoca en la trazabilidad y el uso de productos locales, lo que permite un valioso rescate patrimonial a través de los sabores, estilos y técnicas de preparación. Esta conexión con la historia y la identidad de un lugar es precisamente lo que buscan los turistas de hoy en día.