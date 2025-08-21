Turismo en alza: más visitantes, más actividades y más movimiento en la Ciudad de Mendoza

Según el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Mendoza, la ocupación hotelera alcanzó el 68% , cifra en turismo cercana al 69% registrado en julio 2024. Además, el 78,7% de las reservas de hotel se hicieron de manera online , confirmando la consolidación de los canales digitales.

Uno de los datos más sobresalientes fue el desempeño del City Bus , que transportó 11.992 pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual del 42,6% . En paralelo, la agenda de invierno de la Ciudad convocó a 1.333 participantes en 38 actividades, un aumento del 25% frente a 2024, con propuestas variadas y en un 57% gratuitas.

En materia de museos, la Casa de San Martín recibió 2.026 visitantes. Asimismo, el Pasaporte Sanmartiniano tuvo 174 emisiones en julio, sumando dinamismo a la oferta cultural.

Cada mes, la Capital renueva su oferta cultural y turística con imperdibles planes que conquistan a grandes y chicos y que, además, abarcan todos los gustos. Algunos de estos: Atroturismo; Bicitour; Cementerio Nocturno; Free Walking Tour; Noche de las Vinerías; Tardes de Gloria y entre otros.

El Centro de Atención al Turista (CAT) atendió a 6.397 visitantes, en su mayoría nacionales y de otras partes del mundo. No faltaron los mendocinos que eligieron realizar turismo local. En cuanto a la renovada web de turismo de la Ciudad de Mendoza, cuenta con 17 mil usuarios activos procedentes en su mayoría de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay, España, Francia, Perú e Indonesia.

Desde la subsecretaría de Turismo destacaron que “los datos reflejan la consolidación de la Ciudad como destino urbano-cultural, con un crecimiento sostenido en la demanda de actividades y el uso de transporte turístico”.

Para ser parte de todas las actividades que la capital mendocina planifica cada mes, se puede ingresar a turismo.ciudaddemendoza.gob.ar y también consultar las redes sociales, donde se informa de manera permanente los planes que la municipalidad propone para mendocinos y visitantes.