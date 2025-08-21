Turismo en alza: más visitantes, más actividades y más movimiento en la Ciudad de Mendoza

Según el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Mendoza, la ocupación hotelera alcanzó el 68%, cifra en turismo cercana al 69% registrado en julio 2024. Además, el 78,7% de las reservas de hotel se hicieron de manera online, confirmando la consolidación de los canales digitales.
Uno de los datos más sobresalientes fue el desempeño del City Bus, que transportó 11.992 pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual del 42,6%. En paralelo, la agenda de invierno de la Ciudad convocó a 1.333 participantes en 38 actividades, un aumento del 25% frente a 2024, con propuestas variadas y en un 57% gratuitas.
En materia de museos, la Casa de San Martín recibió 2.026 visitantes. Asimismo, el Pasaporte Sanmartiniano tuvo 174 emisiones en julio, sumando dinamismo a la oferta cultural.
La Ciudad de Mendoza renueva su oferta en turismo
Cada mes, la Capital renueva su oferta cultural y turística con imperdibles planes que conquistan a grandes y chicos y que, además, abarcan todos los gustos. Algunos de estos: Atroturismo; Bicitour; Cementerio Nocturno; Free Walking Tour; Noche de las Vinerías; Tardes de Gloria y entre otros.
El Centro de Atención al Turista (CAT) atendió a 6.397 visitantes, en su mayoría nacionales y de otras partes del mundo. No faltaron los mendocinos que eligieron realizar turismo local. En cuanto a la renovadaweb de turismo de la Ciudad de Mendoza, cuenta con 17 mil usuarios activos procedentes en su mayoría de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay, España, Francia, Perú e Indonesia.