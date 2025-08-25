Paso a paso

ATM: cómo pagar online las Tasas Retributivas de Servicios en Mendoza

La Administración Tributaria Mendoza incluye una forma de pago más ágil para abonar las tasas retributivas. Conocé quiénes pueden hacerlo y cómo.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa que se puede abonar de forma online las Tasas Retributivas de Servicios, necesarias para realizar trámites ante distintos organismos del Estado provincial. El procedimiento, según recordaron desde el Gobierno de la provincia de Mendoza, se gestiona a través del sitio web oficial www.atm.mendoza.gov.ar, seleccionando el botón “Pagar online”.

Qué son las tasas retributivas de servicios y quiénes deben pagarlas

La Tasa Retributiva de Servicios es una prestación económica que se abona a la Provincia para recompensar las prestaciones brindadas por la Administración Pública Central, los poderes Judicial y Legislativo, y sus dependencias y reparticiones.

Es por esto que únicamente deberán abonar la Tasa Retributiva aquellas personas que utilicen esos servicios. Los importes fijos o alícuotas proporcionales que deben aplicarse son fijados por la Ley Impositiva 2025.

Paso a paso para abonar online las Tasas Retributivas de Servicios en Mendoza

  • Ingresar en www.atm.mendoza.gov.ar
  • Seleccionar el botón Pagar Online.
  • Cliquear en la opción Tasas.
  • Colocar Nº de CUIT y luego Pagar Tasa.
  • Una vez validado el ingreso, en la nueva ventana se hace clic en el botón Pagar Tasa.
  • Elegir la repartición en la cual será presentada la tasa a comprar y, a continuación, seleccionar la tasa a comprar.
  • Después de verificar que los datos son correctos, hacer clic en el botón Confirmar y luego cliquear en el botón Pagar.

Así como las Tasas Retributivas de Servicios pueden gestionarse por medio del sitio web oficial de la Administración Tributaria Mendoza, los contribuyentes pueden realizar otros trámites, como el pago online de los impuestos patrimoniales 2025.

