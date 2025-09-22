Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 22 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En calle Proyectada V95 y zonas aledañas; El Carmen. De 9.00 a 11.00 h.

– En la intersección de calle N°10 y calle N°6 del kilómetro N°44 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calles Paraná y Chile y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Proyectada J326 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Chile, entre Vendimia y Santa Fé. Entre calles Alberti, Jujuy, Viedma y Chile y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

– Entre calles Laprida, El Ingenio, callejón Lobos y Corredor Productivo; Cordón El Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Lunes 22 de Septiembre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

San Carlos

– En calle Corvalán, hacia el sur de El Baden y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

– En carril Nacional, entre calles Estrella y Bernardo Quiroga y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Mora, Gutiérrez, Olivos y Los Carolinos y áreas adyacentes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Rawson, Ortubia, El Toledano y Constanzo y áreas adyacentes; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de Ruta N°154 y Gianbenedetti; Colonia Española. De 15.15 a 19.15 h.

– Entre calles Jhong, La Intendencia, Perret y Juan José Paso; Cuadro Nacional. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa bridó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.