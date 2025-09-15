Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 15 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Bandera de Los Andes, Sarmiento, Mitre y Lateral Norte del Acceso Este. Entre calles Tartagal, 25 de Mayo, Uspallata y Lateral Sur del Acceso Este. Entre calles Damián Hudson, Sarmiento, Bandera de Los Andes, Allayme y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

  • – En calle Boulogne Sur Mer, hacia el sur de Río Diamante y de Almirante Brown. En las inmediaciones de calle Regalado Olguín. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Chile, entre Santa Fe y Castelli. Entre calles Santa Fe, San Martín, Villanueva y Chile y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°82 y calle La Unión y adyacencias; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En la intersección de calles Rodríguez Peña y Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 10.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera; San José. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • – En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulú; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael

  • – En calle Cubillos, entre Los Inquilinos y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°8 y N°9; Atuel Norte. De 13.30 a 17.30 h.

  • – Entre calles Iselín, Romance, Rawson y San Luis. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En calle Navarro, entre Prolongación El Palomar y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

