El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores.

El Gobierno Nacional transfirió $12.500 millones a cuatro provincias en medio del conflicto con gobernadores por el veto del presidente Javier Milei a la ley de la distribución de los fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Las beneficiadas fueron Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

Provincias que recibieron fondos del Gobierno Nacional

  • Misiones: $4000 millones
  • Entre Ríos: $3000 millones
  • Santa Fe: $3000 millones
  • Chaco: $2500 millones

Para contextualizar, el misionero Hugo Passalaqua es uno de los que ha colaborado con Javier Milei en el Congreso Nacional. En tanto, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, parte de Provincias Unidas, es uno de los que viene haciéndole reclamos a la Nación.

El entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero son aliados electorales del La Libertad Avanza, y estuvieron en la primera reunión de la Mesa Federal organizada por el Presidente.

Estos gobernadores, junto a Alfredo Cornejo, fueron con los primeros en reunirse con Lisandro Catalán, designado Ministro de Interior. Le pidieron al funcionario, como también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, que abran una instancia de negociación.

Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Lisandro Catalán, Luis Caputo, Guillermo Francos, mesa federal 11-09-25
El duro mensaje de Milei para los gobernadores sobre los ATN.

El duro mensaje de Milei para los gobernadores sobre los ATN.

Horas antes de conocerse el veto, Cornejo había participado en la Casa Rosada de la nueva mesa política. Allí, el Gobierno buscó mostrar diálogo con los mandatarios que lo acompañan electoralmente en la legislativa del 26 de octubre.

Lisandro Catalán prometió fortalecer el diálogo con los gobernadores

Este lunes, el presidente Javier Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en un acto realizado en el Salón Norte de la Casa Rosada. El nombramiento del funcionario tiene que ver con la necesidad del gobierno de acercarse a los gobernadores tras la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires.

Previo al acto, el nuevo ministro expresó que la decisión de su designación responde a la necesidad de tender puentes con los mandatarios provinciales: “Es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que hoy vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida, ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.

Además, dijo que la nueva gestión buscará un vínculo abierto con los distintos sectores políticos: “Vamos a tratar de hablar de todo. Espera del apoyo en el Congreso o de los gobernadores. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno”.

Fuente: La Nación e Infobae.

